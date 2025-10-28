2025-10-28 19:12:18

Ένας αισθητήρας τροχού Frauscher σε σιδηροδρομική γραμμήΣτο Wayside Digitalisation Forum (WDF) 2025 , οι ηγέτες του κλάδου περιέγραψαν πώς οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια κατά την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών.railway-news.comΚαθώς τα σιδηροδρομικά συστήματα γίνονται πιο συνδεδεμένα και βασισμένα σε δεδομένα, η ευπάθειά τους σε κυβερνοαπειλές αυξάνεται. sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ