2025-10-28 19:12:18
Φωτογραφία για Ασφάλεια των Ψηφιακών Σιδηροδρόμων της Ευρώπης: Μαθήματα από το Παγκόσμιο Φόρουμ για το 2025
Ένας αισθητήρας τροχού Frauscher σε σιδηροδρομική γραμμήΣτο Wayside Digitalisation Forum (WDF) 2025 , οι ηγέτες του κλάδου περιέγραψαν πώς οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια κατά την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών.railway-news.comΚαθώς τα σιδηροδρομικά συστήματα γίνονται πιο συνδεδεμένα και βασισμένα σε δεδομένα, η ευπάθειά τους σε κυβερνοαπειλές αυξάνεται. sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Διάσημο ιστορικό τρένο εγκαινιάζει νέα πολυτελή διαδρομή σε όλη την Ευρώπη - κόστος από 8.600 λίρες ανά άτομο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διάσημο ιστορικό τρένο εγκαινιάζει νέα πολυτελή διαδρομή σε όλη την Ευρώπη - κόστος από 8.600 λίρες ανά άτομο
H Φυσική υπό το άγρυπνο βλέμμα του Hitler
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
H Φυσική υπό το άγρυπνο βλέμμα του Hitler
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2025)
Μιχαήλ Κουτουρίνης : Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου της γειτονιάς μου. Βόνιτσα: 25/10 2025
Μιχαήλ Κουτουρίνης : Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου της γειτονιάς μου. Βόνιτσα: 25/10 2025
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γαλλία: Εμπρηστική επίθεση διακόπτει την κυκλοφορία των τρένων
Γαλλία: Εμπρηστική επίθεση διακόπτει την κυκλοφορία των τρένων
Αναζητώντας ονόματα Μακεδονομάχων σιδηροδρομικών.
Αναζητώντας ονόματα Μακεδονομάχων σιδηροδρομικών.
Νέα έκδοχα – νέος ορίζοντας: Τα «αόρατα» συστατικά που μπορεί να απογειώσουν την καινοτομία στα φάρμακα
Νέα έκδοχα – νέος ορίζοντας: Τα «αόρατα» συστατικά που μπορεί να απογειώσουν την καινοτομία στα φάρμακα
Παίζεις με τη ραδιενέργεια;
Παίζεις με τη ραδιενέργεια;
Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη του IRIS στις επιχειρήσεις
Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη του IRIS στις επιχειρήσεις