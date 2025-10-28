2025-10-28 22:45:21
Φωτογραφία για ΤΖΕΪΜΣ ΑΡΝΤΙΝ: «Έφτιαξα ένα μεγάλο σετ τρένων στην πίσω αυλή μου»
Ήταν πάντα το όνειρό του να έχει ένα «σετ τρένων για μεγάλα παιδιά» – και τώρα ο James Ardin έφτιαξε ένα στην πίσω αυλή του.Ο μικροσκοπικός, επικαθήμενος σιδηρόδρομός του εκτείνεται σε ένα οικόπεδο τρεισήμισι στρεμμάτων (14.000 τετραγωνικών μέτρων) στο οικογενειακό σπίτι στο Χόλμπτον του Ανατολικού Γιορκσάιρ.bbc.com Ονομάζεται Great Withernsea Railway, από το όνομα του κοντινού παραθαλάσσιου sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
H Φυσική υπό το άγρυπνο βλέμμα του Hitler
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
H Φυσική υπό το άγρυπνο βλέμμα του Hitler
Βέρνερ φον Μπράουν και απλή Φυσική
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βέρνερ φον Μπράουν και απλή Φυσική
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γαλλία: Εμπρηστική επίθεση διακόπτει την κυκλοφορία των τρένων
Γαλλία: Εμπρηστική επίθεση διακόπτει την κυκλοφορία των τρένων
Σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων: Ο τρόπος λειτουργίας του, το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ο στόχος των 4 ωρών για Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων: Ο τρόπος λειτουργίας του, το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ο στόχος των 4 ωρών για Αθήνα-Θεσσαλονίκη
ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΤΩΝ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΤΩΝ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι ο πονοκέφαλος στις κρατήσεις αποθαρρύνει σχεδόν δύο στους τρεις ταξιδιώτες τρένων μεγάλων αποστάσεων
Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι ο πονοκέφαλος στις κρατήσεις αποθαρρύνει σχεδόν δύο στους τρεις ταξιδιώτες τρένων μεγάλων αποστάσεων
Η σκοτεινή ύλη πίσω από την μυστηριώδη λάμψη ακτίνων γ στον Γαλαξία μας;
Η σκοτεινή ύλη πίσω από την μυστηριώδη λάμψη ακτίνων γ στον Γαλαξία μας;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ασφάλεια των Ψηφιακών Σιδηροδρόμων της Ευρώπης: Μαθήματα από το Παγκόσμιο Φόρουμ για το 2025
Ασφάλεια των Ψηφιακών Σιδηροδρόμων της Ευρώπης: Μαθήματα από το Παγκόσμιο Φόρουμ για το 2025
Διάσημο ιστορικό τρένο εγκαινιάζει νέα πολυτελή διαδρομή σε όλη την Ευρώπη - κόστος από 8.600 λίρες ανά άτομο
Διάσημο ιστορικό τρένο εγκαινιάζει νέα πολυτελή διαδρομή σε όλη την Ευρώπη - κόστος από 8.600 λίρες ανά άτομο
Γαλλία: Εμπρηστική επίθεση διακόπτει την κυκλοφορία των τρένων
Γαλλία: Εμπρηστική επίθεση διακόπτει την κυκλοφορία των τρένων
Αναζητώντας ονόματα Μακεδονομάχων σιδηροδρομικών.
Αναζητώντας ονόματα Μακεδονομάχων σιδηροδρομικών.
Νέα έκδοχα – νέος ορίζοντας: Τα «αόρατα» συστατικά που μπορεί να απογειώσουν την καινοτομία στα φάρμακα
Νέα έκδοχα – νέος ορίζοντας: Τα «αόρατα» συστατικά που μπορεί να απογειώσουν την καινοτομία στα φάρμακα