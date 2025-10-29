





Άγνωστες ιστορίες για τα παιδιά του πολέμου, τα «Γερμανάκια», φέρνει στο φως η εκπομπή «365 Στιγμές», με τη Σοφία Παπαϊωάννου, που μεταδίδεται την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 23:00, από το ΕΡΤnews.

Στη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, κάποιες Ελληνίδες γυναίκες έκαναν σχέσεις ή και παντρεύτηκαν Γερμανούς στρατιώτες. Πολλά παιδιά γεννήθηκαν τότε και έζησαν δύσκολα συχνά με το στίγμα ότι ήταν «Γερμανάκια».

Η εκπομπή «365 Στιγμές» συναντά τρεις ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας που βίωσαν διαφορετικά το μεγάλωμά τους, με ή χωρίς τον Γερμανό πατέρα τους, και ακολούθησαν διαφορετικές ζωές. Η Ειρήνη Μηνδρινού-Κωχ ήταν πολύ μικρή όταν η μητέρα της έκρυψε εκείνη και την αδελφή της, Μαρίζα Κωχ, δύο ξανθά παιδάκια σε ένα κάρο για να γυρίσουν στη Σαντορίνη χωρίς τον Γερμανό πατέρα τους μετά την κατοχή. Παρά τις δυσκολίες κατάφερε να πετύχει στη ζωή της με οδηγό τη μάθηση και την πρόοδο.

Ο Νίκος Κόκκινος στη Λαμία είναι παιδί του έρωτα της αντιστασιακής μητέρας του και ενός Γερμανού στρατιώτη που μπήκε κι εκείνος κρυφά στην Αντίσταση με το ψευδώνυμο «Ιωσήφ ο Αυστριακός». Ο πατέρας του θα σώσει τη Λαμία από καταστροφή όταν θα κάνει ο ίδιος σαμποτάζ στα σχέδια των Γερμανών να ανατινάξουν κατά την αποχώρησή τους το στρατόπεδο της πόλης.

Η Μαρία Νέγκελε από τη Θεσσαλονίκη δεν θα γνωρίζει τίποτα από τον Γερμανό πατέρα της μέχρι που πήγε και η ίδια εργάτρια στη Γερμανία. Θεωρεί τον εαυτό της θύμα του πολέμου.

Πηγή: tvnea.com