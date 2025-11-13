





Στα Βορίζια της Κρήτης ταξίδεψε εκτάκτως η εκπομπή «365 Στιγμές», με τη Σοφία Παπαϊωάννου, για να ερευνήσει από κοντά τι συνέβη και οδηγηθήκαμε στο μακελειό που συντάραξε όλη τη χώρα. Στην εκπομπή που μεταδίδεται την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 23:00, από το ΕΡΤnews, οι «365 Στιγμές» επιχειρούν να εξηγήσουν τι συμβαίνει με την οπλοκατοχή σε κάποια ορεινά χωριά του Ψηλορείτη και γιατί διαχρονικά δεν έχει σταματήσει το φαινόμενο.

Στην εκπομπή μιλούν για πρώτη φορά κάτοικοι του χωριού Βορίζια που έζησαν το πολύνεκρο αιματηρό περιστατικό του 1955, το οποίο σημάδεψε τους ίδιους και διαμόρφωσε το κλίμα στον τόπο τους.

Ο άνθρωπος που στο καφενείο της οικογένειάς του έγινε ο πρώτος φόνος που πυροδότησε το μακελειό, εξιστορεί τις αναμνήσεις του από εκείνη την ημέρα. Η 15χρονη τότε κοπέλα, που έχασε το μάτι της από χειροβομβίδα, λέει πως εδώ και 70 χρόνια δεν έχει βγάλει τα μαύρα ρούχα από πάνω της. Ο γιος της οικογένειας με τα περισσότερα θύματα στο περιστατικό του 1955, εξηγεί πώς δεν άφησε το μίσος να τον κυριεύσει και δεν άνοιξε βεντέτα.

Επιπλέον, ο κάτοικος του χωριού που στον γάμο της κόρης του σκοτώθηκε ένας άνθρωπος από μπαλοθιές, περιγράφει πώς απαίτησε να μην υπάρχουν όπλα στους γάμους των υπολοίπων παιδιών του.

Στην εκπομπή μιλάει, επίσης, ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος το 2001 βρέθηκε σε αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, όταν περιπολικά της αστυνομίας, περνώντας μέσα από το χωριό, δέχτηκαν επίθεση. Τι συνέβη τότε και πώς τα παλιά περιστατικά συνδέονται με όσα συνέβησαν σήμερα; Ποιοι μπορούν να σταματήσουν ή να συνεχίσουν μία βεντέτα στο χωριό;

Πηγή: tvnea.com