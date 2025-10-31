Η Alter Ego Media προχωρά σε μια στρατηγική επένδυση στον χώρο του πολιτισμού και του θεάματος, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network, εταιρείας που διαχειρίζεται μερικά από τα πιο ιστορικά θέατρα της Αθήνας. Με την κίνηση αυτή, ο Όμιλος επεκτείνει τη δραστηριότητά του στον τομέα του Live Entertainment, ενισχύοντας την παρουσία του στην παραγωγή και αξιοποίηση καλλιτεχνικού περιεχομένου.10 θέατρα και 1 πολυχώρος με ετήσια δυναμικότητα 650.000 θεατώνΗ Stages Network, που ιδρύθηκε από τον θεατρικό και τηλεοπτικό παραγωγό Διονύση Παναγιωτάκη, διαχειρίζεται 10 θέατρα της πρωτεύουσας — Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και Θερινό Λαμπέτη — καθώς και τον πολυχώρο πολιτισμού Stage Seven. Συνολικά, οι χώροι αυτοί προσελκύουν περισσότερους από 650.000 θεατές κάθε χρόνο.Επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώΗ συμμετοχή της Alter Ego Media στη Stages Network ανέρχεται στο 40%, με επένδυση 3 εκατ. ευρώ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και 1 εκατ. ευρώ για αγορά υφιστάμενων μετοχών. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και 49%. Αν και αποκτά μειοψηφικό πακέτο, η Alter Ego Media θα έχει τον έλεγχο της εταιρείας, με πλήρη ενσωμάτωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Stages Network στους ισολογισμούς του Ομίλου.Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου θεάτρων, την ανάπτυξη νέων πολυχώρων ψυχαγωγίας και τη χρηματοδότηση καινοτόμων καλλιτεχνικών παραγωγών.Ο Ιωάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, σημείωσε:«Η συμμετοχή μας στη Stages Network σηματοδοτεί την επέκτασή μας στον κλάδο του Live Entertainment, έναν βασικό πυλώνα της μελλοντικής μας ανάπτυξης. Μοιραζόμαστε με τη Stages Network την ίδια προσήλωση στην παραγωγή ποιοτικού πολιτιστικού περιεχομένου και στη δημιουργία αναβαθμισμένων εμπειριών ψυχαγωγίας για το κοινό».Από την πλευρά του, ο Διονύσης Παναγιωτάκης υπογράμμισε:«Η συνεργασία με την Alter Ego Media αποτελεί καθοριστικό βήμα για να υλοποιήσουμε το όραμά μας: να δημιουργήσουμε έναν ζωντανό κόμβο πολιτισμού, όπου άνθρωποι, δημιουργοί και τεχνολογία συναντιούνται για να δώσουν σε κάθε ιστορία τη σκηνή που της αξίζει».Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης και ανάπτυξης της Alter Ego Media, η οποία πλέον αποκτά ισχυρό αποτύπωμα όχι μόνο στα media, αλλά και στο ευρύτερο οικοσύστημα του πολιτισμού και της ζωντανής ψυχαγωγίας.Πηγή: tvnea.com