2025-10-31 10:21:20
Παρασκευή, 31/10/2025: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Με τη συνδρομή αυτών που γράψαμε στο Β.Μ. για τις χρονικές βαθμίδες των ρημάτων και της προηγούμενης ανάρτησης, αντικαθιστούμε χρονικά στο τετράδιό μας (στο πρόσωπο και στην έγκλιση που είναι) τα ρήματα της παραγράφου "Πέντε λεπτά αργότερα..., ο Ινδός αρνήθηκε." του κειμένου "Ταξιδεύοντας με ελέφαντα" (σελίδα 12 - Β.Μ.).

Ιστορία: Διαβάζουμε προσεκτικά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών", ανατρέχοντας και στο εκπαιδευτικό υλικό της σχετικής ανάρτησης. Έπειτα, με τη βοήθεια της αντίστοιχης παραγράφου του κειμένου, κάνουμε την εργασία 9, στη σελίδα 13 του Τ.Ε..

