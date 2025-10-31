Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 11.30 στον ΣΚΑΪ και με τους καλεσμένους του στην εκπομπή «Ζω Καλά» συζητά θέματα υγείας και ευζωίας που μας απασχολούν όλους. Η φροντίδα των δικών μας ανθρώπων που δεν μπορούν πια να εξυπηρετηθούν μόνοι τους αλλά και η σχέση μας με το ChatGPT είναι δύο από αυτά που θα δούμε στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Στο studio, μεταξύ άλλων, οι αγαπημένες ηθοποιοί Σόφη Ζαννίνου και Μαρία Σολωμού.Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου:Με ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την ελληνική κοινωνία αλλά έχει γίνει πλέον διεθνές ασχολείται η εκπομπή «Ζω καλά» και αφορά τη φροντίδα των ανθρώπων που, για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν είτε βρίσκονται κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Και το μεγάλο δίλημμα στο οποίο μπαίνουν οι φροντιστές αυτών των ανθρώπων είναι: «στηρίζω τον άνθρωπό μου στο σπίτι για να αισθάνομαι εγώ καλύτερα ή επιλέγω έναν διαφορετικό δρόμο για να μην καταστρέψω τη δική μου ζωή;»Η εκπομπή επιχειρεί να βοηθήσει τους φροντιστές αυτών των ανθρώπων, που πολύ συχνά δεν ξέρουν από που να ξεκινήσουν και πως να συνεχίσουν. Οι ειδικοί μιλούν για τον «οδικό χάρτη» που θα βοηθήσει αυτούς τουςανθρώπους να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που συχνά παρουσιάζονται σε αυτή τη διαδρομή και αφορούν όχι μόνο τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και τους φροντιστές τους.Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η ηθοποιός Σόφη Ζαννίνου, η οποία μιλάει για τη συνειδητή απόφαση που πήρε να φροντίζει στο σπίτι τη μητέρα της, όταν αυτή το είχε ανάγκη.Στις υπόλοιπες ενότητες, συζητάμε για το φούσκωμα και όσα μας βοηθούν να το ξεπεράσουμε και όσα πρέπει να προσέχουμε όταν επιλέγουμε οδοντόβουρτσα.Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου:Τρεις στους πέντε Έλληνες χρησιμοποιεί το ChatGPT, περισσότερο οι γυναίκες έως 44 ετών. Είναι σήμερα το ChatGPT ο νέος φίλος, ο νέος σύντροφος ή και ο γιατρός του μέλλοντος;Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει η εκπομπή «Ζω καλά» και σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης μαζί με επιστήμονες μιλούν για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, εξηγούν γιατί εφαρμογές της όπως το ChatGPT έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων και αναφέρονται στους κινδύνους που μπορεί να κρύβει για τον ψυχισμό και όχι μόνο, των παιδιών, των εφήβων αλλά και των ενηλίκων.Υποδεχόμαστε στο στούντιο την ηθοποιό Μαρία Σολωμού, η οποία μιλάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σχέση της με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT.Επίσης, στην εκπομπή, μιλάμε για το ιδανικό υπνοδωμάτιο για καλό και ποιοτικό ύπνο και για τα φυσικά συστατικά κατά της αντίστασης στην ινσουλίνη που βοηθούν στην απώλεια βάρους.«Ζω Καλά»Με τον Μιχάλη ΚεφαλογιάννηΚάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪΠηγή: tvnea.com