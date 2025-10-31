2025-10-31 15:00:01
Φωτογραφία για Τέμπη: Νέα ποινική δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή
Στη Βουλή διαβιβάστηκε νέα ποινική δικογραφία για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΌπως ανακοινώθηκε στην ολομέλεια από τον προεδρεύοντα Γιάννη Μπούρα, o υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», ποινική δικογραφία, που αφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον πρώην υφυπουργό παρά τω sidirodromikanea
ΦΣΑ: Ενημέρωση για την υποβολή συνταγών
ΦΣΑ: Ενημέρωση για την υποβολή συνταγών
