Φωτογραφία για Τέμπη: Αναβλήθηκε η δίκη των ελεγκτών που κατηγορούνται για την καθυστέρηση της σύμβασης 717 - Μεγάλη ένταση στο δικαστήριο
Αναβλήθηκε για τις 3 Μαρτίου 2026 η δίκη με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφορικά με τη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ.eleftherostypos.grΤο δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί το ελληνικό δημόσιο προς υποστήριξη της κατηγορίας. Παράλληλα, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο απέρριψε την ένσταση της υπεράσπισης των κατηγορουμένων που sidirodromikanea
