2025-10-31 12:45:45
Φωτογραφία για Μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO

Αθήνα,31 Οκτωβρίου 2025

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Σας αποστέλλουμε την ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σχετικά με την μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO από την Κυριακή 02/11/2025 στις 22:00 έως και τη Δευτέρα 03/11/2025 στις 04:00.

«Ενημέρωση προς φαρμακοποιούς:

 

  

Από την Κυριακή 02/11/2025 στις 22:00 έως και τη Δευτέρα 03/11/2025 στις 04:00 δε θα είναι διαθέσιμα τα συστήματα του HMVO λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισής τους.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δε θα μπορούν να εκτελεστούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης όσα φαρμακευτικά σκευάσματα φέρουν αποκλειστικά QR code.

Τα υπόλοιπα σκευάσματα θα μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.»

 

Εκ του ΠΦΣ

 

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θεσσαλονίκη: Παρέδωσαν λάθος ΦΥΚ κατ'οίκον!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Παρέδωσαν λάθος ΦΥΚ κατ'οίκον!
«Το Σόι σου» επιστρέφει σήμερα στον Alpha - Δείτε φωτογραφίες από τα δύο πρώτα επεισόδια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Το Σόι σου» επιστρέφει σήμερα στον Alpha - Δείτε φωτογραφίες από τα δύο πρώτα επεισόδια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO τα ξημερώματα Δευτέρας 3/11/25
Μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO τα ξημερώματα Δευτέρας 3/11/25
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ
Ανακοίνωση για μη διαθεσιμότητα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης την Κυριακή 22/6/2025 από 8:00 έως 11:00
Ανακοίνωση για μη διαθεσιμότητα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης την Κυριακή 22/6/2025 από 8:00 έως 11:00
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο HMVO
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο HMVO
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Πότε δεν θα λειτουργεί το σύστημα HMVO για εκτέλεση συνταγών!
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Πότε δεν θα λειτουργεί το σύστημα HMVO για εκτέλεση συνταγών!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έρχεται η νέα καθημερνή σειρά «Οι Μπλε Ώρες» στο MEGA
Έρχεται η νέα καθημερνή σειρά «Οι Μπλε Ώρες» στο MEGA
«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ» κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ALPHA - Όλοι οι χαρακτήρες
«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ» κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ALPHA - Όλοι οι χαρακτήρες
«Οργή στο Πρωινό για την εμφάνιση Ποτσέπη με την ελληνική σημαία» - Tιμούμε την ελληνική σημαία, αλλά μη την ευτελίζουμε...
«Οργή στο Πρωινό για την εμφάνιση Ποτσέπη με την ελληνική σημαία» - Tιμούμε την ελληνική σημαία, αλλά μη την ευτελίζουμε...
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης