Αθήνα,31 Οκτωβρίου 2025

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Σας αποστέλλουμε την ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σχετικά με την μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO από την Κυριακή 02/11/2025 στις 22:00 έως και τη Δευτέρα 03/11/2025 στις 04:00.

«Ενημέρωση προς φαρμακοποιούς:

Από την Κυριακή 02/11/2025 στις 22:00 έως και τη Δευτέρα 03/11/2025 στις 04:00 δε θα είναι διαθέσιμα τα συστήματα του HMVO λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισής τους.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δε θα μπορούν να εκτελεστούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης όσα φαρμακευτικά σκευάσματα φέρουν αποκλειστικά QR code.

Τα υπόλοιπα σκευάσματα θα μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.»

Εκ του ΠΦΣ

farmakopoioi