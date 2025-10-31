Ο Ανδρέας, μετά από την τεράστια προσπάθεια που έκανε, είναι ξανά διευθυντής της Παθολογικής. Το σύστημα λειτουργίας όμως του τμήματος δε βρίσκει σύμφωνη τη νέα διοικήτρια της «Μέριμνας», η οποία έχει έρθει αποφασισμένη για μεγάλες αλλαγές. Η Σοφία κρατάει σε απόσταση τον Αλέξανδρο, χωρίς εκείνος να μπορεί να εξηγήσει γιατί, ενώ ο Δημήτρης επιστρέφει, μετά τον τραγικό χαμό της Δανάης, και αναλαμβάνει τους νέους ειδικευόμενους του τμήματος, προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια του. Παράλληλα, με μια αναδρομή στο παρελθόν, θα μάθουμε για ένα πρόβλημα υγείας της Άννας, το οποίο θα είναι η αρχή μιας σειράς γεγονότων που συνδέονται άμεσα με το παρόν. Κι αυτό γιατί ο Ανδρέας θα έχει απρόσμενα την πρώτη του ανάμνηση απ’ τα 12 χρόνια της ζωής του που έχει ξεχάσει.«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ», η ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα από σφαίρα και την απώλεια μνήμης, συνεχίζεται στον Alpha με νέα συναρπαστικά επεισόδια, νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες, από απόψε στις 22:00.Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς ο Ανδρέας έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόκληση. Όντας και πάλι διευθυντής της Παθολογικής κλινικής, προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους που του θέτει η νέα διοικήτρια του νοσοκομείου κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι του για να μη θυσιάσει την ποιότητα των υπηρεσιών του τμήματος και τη φροντίδα που παρέχει προς τους ασθενείς. Στο τέλος όμως μιας δύσκολης μέρας στη «Μέριμνα», η αγωνία του για το μέλλον της πτέρυγας θα δώσει τη θέση της στην αγωνία για το δικό του παρελθόν. Πώς θα σταθεί απέναντι σε μια ακόμα πιο δύσκολη πρόκληση; Να αντιμετωπίσει ένα παρελθόν διαφορετικό από αυτό που του είπαν. Θα χρειαστεί να ξεκινήσει ξανά από την αρχή, από το μόνο ουσιαστικό: τη θεραπεία ασθενών ως όχημα για να «θεραπεύσει» τον ίδιο του τον εαυτό.Ανασυνθέτοντας τις μνήμεςΜια ανάμνηση που έρχεται ξαφνικά και στιγμιαία στο μυαλό του Αντρέα είναι αρκετή για να του δημιουργήσει την ελπίδα ότι η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει. Η ελπίδα αυτή όμως, στην πιθανότητα και μόνο ότι μπορεί να βγει αληθινή, αλλάζει εντελώς τα δεδομένα για τη Σοφία και την Άννα. Η Σοφία, έχοντας πιστέψει πια πως ο Ανδρέας δεν υπήρχε περίπτωση να θυμηθεί ποτέ τον έρωτα που έζησαν, προχώρησε τη ζωή της. Τι θα γίνει όμως τώρα, αν ο Ανδρέας ανακαλύψει ξανά την αγάπη που ένιωθε για εκείνη πριν το ατύχημά του και θέλει να είναι και πάλι μαζί; Κι η Άννα απ’ τη μεριά της έχει λόγους να φοβάται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όσο ξετυλίγεται η ιστορία του παρελθόντος παράλληλα με το παρόν, βλέπουμε ότι η Άννα δεν έχει υπάρξει απολύτως ειλικρινής με τον Ανδρέα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα σύμπαν αναμνήσεων ξυπνά. Η μνήμη δυναμική, γεμάτη αντιφάσεις, καθοδηγεί. Αλλά θεραπεύει;Πόσες φορές μπορείς να ξεκινήσεις τη ζωή σου από την αρχή;Ο Ανδρέας τώρα έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση που είχε ποτέ: από το παρόν να συνδεθεί με το παρελθόν, ανασυνθέτοντας τη ζωή του και αντιμετωπίζοντας ένα παρελθόν διαφορετικό απ’ αυτό που του έχουν διηγηθεί. Οι συνεχόμενες θεραπείες με τη βοήθεια του Απόστολου, φέρνουν συνεχώς σκηνές από τα χρόνια της αμνησίας στο μυαλό του. Ασύνδετες και σκόρπιες όμως. Σαν ένα παζλ του οποίου τα κομμάτια πρέπει να ενώσει για να φτιάξει την ολοκληρωμένη εικόνα των αναμνήσεών του. Και παρόλο που τα εμπόδια είναι αρκετά, εκείνος, μέσα από την προσωπική του επαφή με τους ασθενείς του και τις ιστορίες τους, βρίσκει πάντα τον τρόπο να ενώνει τα κομμάτια. Θεραπεύει και θεραπεύεται. Είναι όμως πραγματικές μνήμες τα κομμάτια αυτά που έχει στα χέρια του ή το παζλ που δημιουργεί τον απομακρύνει απ’ την αλήθεια;Όλοι οι χαρακτήρεςΑνδρέας Βρεττός (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης)Ο Doc της καρδιάς μας είναι και πάλι διευθυντής, αλλά οι προκλήσεις γι’ αυτόν δε σταματούν. Έχει 6 μήνες περιθώριο για να προσαρμόσει τη διαχείριση του τμήματος στις οδηγίες της νέας διοικήτριας, αλλιώς θα υπάρξουν περικοπές τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση γι’ αυτόν είναι να αντιμετωπίσει τη μνήμη του που αρχίζει να ξυπνάειΣοφία Αλεξανδρή (Βασιλική Τρουφάκου)Η Σοφία αποφασίζει να κάνει τα χαρτιά της για να αναλάβει τη θέση της διευθύντριας σε άλλο νοσοκομείο, εκτός Αθηνών. Αυτό φέρνει ανακατατάξεις στη σχέση της με τον Αλέξανδρο αλλά κυρίως σε αυτή με τον Doc. Όλα θα αλλάξουν όμως πάλι, όταν ο Ανδρέας αρχίσει να θυμάται. Άραγε θα επανέλθουν και τα συναισθήματά του για εκείνη;Άννα Γρηγοριάδη (Θάλεια Ματίκα)Όταν η μνήμη του Ανδρέα αρχίζει να επανέρχεται, η ζωή της Άννας θα απορυθμιστεί εντελώς. Ένα μυστικό που έκρυβε από τον πρώην άντρα της όλα αυτά τα χρόνια, κινδυνεύει να βγει στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας πράγματα που δεν του φανέρωσε ποτέ. Η αλλαγή στην ψυχολογία της επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, και τη σχέση της με τον Θοδωρή...Δημήτρης Αποστόλου (Παναγιώτης Εξαρχέας)Ο Δημήτρης, μετά την απώλεια της Δανάης, επιστρέφει στο νοσοκομείο αλλαγμένος. Παρά τις δυσκολίες της προσαρμογής του, γίνεται ο υπεύθυνος των νέων ειδικευόμενων, προσπαθώντας όσο μπορεί να τους επιβληθεί. Η προσωπική του ιστορία όμως, καθώς και οι ιστορίες των ασθενών που γνωρίζει, τον φέρνουν αντιμέτωπο με πρωτόγνωρους φόβους, κάνοντας τον να αμφιβάλλει για το μέλλον του στην Ιατρική.Απόστολος Ιωάννου (Αλέξανδρος Κωχ)Με το γνωστό του χιούμορ και την αγάπη του προς τον Ανδρέα, ο Απόστολος είναι ο μεγάλος του σύμμαχος στην προσπάθειά του να θυμηθεί. Είναι πάντα εκεί για τον συμβουλεύσει, αλλά και για να τον αποτρέψει από παρορμητικές αποφάσεις. Ο ίδιος, στα προσωπικά του θα περάσει δύσκολα. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται πως η Τερέζα είναι ο άνθρωπός του, όμως τα γεγονότα μάλλον τον διαψεύδουν.Τερέζα Καλογιάννη (Έφη Κάντζα)Η Τερέζα εξακολουθεί να είναι η ψυχή του τμήματος. Ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα σε όλους και που ελέγχει όλα όσα συμβαίνουν, τόσο με τους ασθενείς όσο και με τους γιατρούς. Στη σχέση της με τον Απόστολο όμως μοιάζει κάτι να της έχει ξεφύγει. Και φυσικά η Τερέζα δε θα γινόταν να μην το ανακαλύψει.Αλέξανδρος Χρηστίδης (Ιωάννης Παπαζήσης)Τα αισθήματα του Αλέξανδρου για τη Σοφία μπορεί να παραμένουν έντονα, εκείνη όμως του εξομολογείται πως δεν της είναι αδιάφορο ότι ο Ανδρέας ενδέχεται να θυμηθεί τη σχέση τους. Έχοντας να αντιμετωπίσει αυτή την απογοήτευση, καλείται να αναλάβει μία ασθενή που θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον της γι’ αυτόν, αλλά ταυτόχρονα θα τον φέρει αντιμέτωπο με το παρελθόν του...Ειρήνη Μαυρομάτη (Δανάη Τάγαρη)Μία απ’ τους τρεις καινούργιους ειδικευόμενους της Παθολογικής. Είναι η πιο μελετημένη και η πιο δυναμική, στοιχεία που αρχικά τη φέρνουν σε σύγκρουση με τον Δημήτρη. Οι σχέσεις τους όμως σιγά-σιγά αποκαθίστανται, φέρνοντάς τους πολύ κοντά. Το μυστικό όμως που κρύβει η Ειρήνη βάζει σε κίνδυνο τόσο τη σχέση της μαζί του όσο και ολόκληρη την πορεία της ως γιατρού.Μάριος Απέργης (Μιχαήλ Ταμπακάκης)Μια ιδιαίτερη περίπτωση νέου ειδικευόμενου. Ο Μάριος αποφάσισε να ασχοληθεί με την Ιατρική μόνο και μόνο για να γίνει διευθυντής στην ιδιωτική κλινική του πατέρα του. Τα ενδιαφέροντά του περιστρέφονται κατά βάση γύρω απ’ τις γυναίκες, τα ξενύχτια και τα social. Κάπου όμως κρύβεται και η ευαίσθητη πλευρά του, η οποία όταν αποκαλυφθεί θα εκπλήξει ακόμα και τον ίδιο.Άλμα Εμμάρ (Δανάη Ομορεγκιέ)Η τρίτη καινούργια ειδικευόμενη της Παθολογικής. Μεγαλωμένη σε μια συντηρητική οικογένεια μεταναστών, είναι ένα κορίτσι χαμηλών τόνων και γεμάτο καλοσύνη. Σπούδασε Ιατρική κρυφά απ’ τους γονείς της, αφού εκείνοι θεωρούν ότι τελειώνει οικονομικά με σκοπό να αναλάβει τη μικρή οικογενειακή τους επιχείρηση. Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, η Άλμα μένει ξαφνικά ολομόναχη. Ή μάλλον με έναν ανέλπιστο σύμμαχο.Δημοσθένης Ηλιάδης (Ακύλλας Καραζήσης)Καθηγητής του Ανδρέα και της Άννας στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος σήμερα ασχολείται με την πολιτική. Ο Ανδρέας τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό στο πρόσωπό του, χωρίς όμως να ξέρει τι είχε συμβεί μέσα στα 12 χρόνια που έχει ξεχάσει. Ο Δημοσθένης κάνει το παν για να μη μάθει την αλήθεια ο Ανδρέας...Φωτεινή Παπαδάκη (Σάννυ Χατζηαργύρη)Η γραμματέας του Ανδρέα. Μια καλόβολη και υπομονετική γυναίκα που ξοδεύει όλο της τον χρόνο κυνηγώντας τον, για να του υπενθυμίσει εκκρεμότητες. Όταν όμως της χτυπήσει την πόρτα ο έρωτας, αρχίζει να ασχολείται και με τα δικά της θέματα. Μόνο που αυτός ο έρωτας δεν είναι αμοιβαίος. Αν και η Φωτεινή έχει εντελώς διαφορετική άποψη.Ηλέκτρα Αγγελίδου (Βίκυ Βολιώτη)Η καινούργια διοικήτρια της «Μέριμνας». Μία πανέξυπνη και δυναμική γυναίκα, με εντελώς διαφορετικές απόψεις από αυτές του Ανδρέα. Εκείνη έχει ως προτεραιότητα να προασπίζεται τα οικονομικά συμφέροντα του νοσοκομείου, ενώ εκείνος τη σωστή διάγνωση των ασθενών. Ούσα όμως σε θέση ισχύος, δίνει στον Ανδρέα 6 μήνες περιθώριο. Ο Γιατρός – Πρεμιέρα απόψε στις 22:00