2025-11-07 22:32:19
Φωτογραφία για Πέθανε ο Τζέιμς Γουάτσον



Τζέιμς Ντ. Γουάτσον, ο ευφυής αλλά και αμφιλεγόμενος Αμερικανός βιολόγος, του οποίου η ανακάλυψη το 1953 της δομής του DNA εγκαινίασε την εποχή της γενετικής και έθεσε τα θεμέλια για την επανάσταση της βιοτεχνολογίας στα τέλη του 20ού αιώνα, πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

Ο Τζέιμς Ντ. Γουάτσον, μαζί με τον Φράνσις Κρικ, έγινε παγκοσμίως γνωστός για την ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA το 1953 — μια ανακάλυψη που άλλαξε για πάντα τη βιολογία. Ωστόσο, η συμβολή της Ρόζαλιντ Φράνκλιν, της Βρετανίδας βιοφυσικού που παρείχε κρίσιμα δεδομένα μέσω της περίφημης φωτογραφίας «Photo 51», υποτιμήθηκε δραματικά εκείνη την εποχή· η δουλειά της χρησιμοποιήθηκε χωρίς την άδειά της, και η αναγνώρισή της ήρθε δυστυχώς μετά θάνατον.

Παρά τη λαμπρή επιστημονική του πορεία, ο Γουάτσον προκάλεσε σάλο τις τελευταίες δεκαετίες με επανειλημμένες ρατσιστικές και σεξιστικές δηλώσεις, κυρίως σχετικά με τη νοημοσύνη και τις φυλετικές διαφορές. Οι απόψεις του αυτές οδήγησαν στον αποκλεισμό του από το Cold Spring Harbor Laboratory, όπου είχε εργαστεί επί δεκαετίες, και αμαύρωσαν την υστεροφημία του.


tinanantsou.blogspot.gr
