2025-11-01 16:31:49
Φωτογραφία για «Καλή μας αντάμωση αγαπημένοι μου»: Η ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη που συγκίνησε το κοινό του «Grand Hotel»



Με αφορμή την επιστροφή του στο «Grand Hotel», ο Γιάννης Κουκουράκης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Ο ηθοποιός, που επιβεβαιώθηκε πως επιστρέφει στα νέα επεισόδια της σειράς, δέχτηκε κύμα αγάπης από τους τηλεθεατές που ανυπομονούσαν να τον ξαναδούν στη μικρή οθόνη.

«Πριν κάποια χρόνια αποφάσισα συνειδητά ότι αυτό είναι το επάγγελμα που μάλλον θέλω να ακολουθήσω στη ζωή μου και είπα να δώσω στον εαυτό μου μια ευκαιρία να το δοκιμάσει και όπου βγει. Χωρίς να αποκλείω τίποτα στο μέλλον! Τότε, λοιπόν, έδωσα στον εαυτό μου μια υπόσχεση που τηρώ ευλαβικά και κατά γράμμα ως σήμερα που σας γράφω. Υποσχέθηκα λοιπόν τα εξής: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να γίνομαι καλύτερος εργάτης και καλύτερος συνάδελφος, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, καθαρός και έντιμος απέναντι σε αυτό που αναλαμβάνω να φέρω εις πέρας κάθε φορά.

Θα τιμώ τους συνεργάτες μου και τους ανθρώπους που με επιλέγουν, εκείνους που με στηρίζουν και πιστεύουν σε εμένα και ότι θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να τους βγάλω ασπροπρόσωπους

. Ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα καταπατήσω τις αξίες μου, ποτέ δεν θα χάσω την αξιοπρέπειά μου ούτε θα την διαπραγματευτώ μέσα μου. Δεν θα χάσω την πίστη και την εκτίμηση που έχω για το μεροκάματο, τη δουλειά, τους ανθρώπους της σε όποιο πόστο και εάν βρίσκονται ανεξαρτήτως ιεραρχίας.

Επίσης ότι δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να παίξει με αυτές τις αρχές που έχω το ίδιο ψηλά και στο ίδιο σκαλί με την έννοια της οικογένειας και της φιλίας. Ήθελα καιρό τώρα να σας πω ότι σας χρωστάω πολλά μα πάρα πολλά. Έχω την ιερή υποχρέωση απέναντί σας να προσπαθώ κάθε φορά να βελτιώνομαι και να προσφέρω το μέγιστο καλύτερο δυνατό που μπορώ. Είναι χρέος μου, ευχάριστο χρέος μου.

Ιερό για εμένα και το τιμώ, πιστέψτε με, με όλη μου τη δύναμη και τη χαρά μου. Η σχέση που χτίζεται μεταξύ μας, με τα χρόνια μεστώνει, δυναμώνει κι αυτό είναι υπέροχο. Όπως και στη ζωή άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Σας ευχαριστώ πραγματικά! Καλή μας αντάμωση αγαπημένοι μου και σύντομα κοντά σας».



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Σερβία τιμά την επέτειο της θανατηφόρας τραγωδίας σε σιδηροδρομικό σταθμό με μεγάλη συγκέντρωση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Σερβία τιμά την επέτειο της θανατηφόρας τραγωδίας σε σιδηροδρομικό σταθμό με μεγάλη συγκέντρωση
Σύντομα θα μπορείτε να ταξιδέψετε από την Ελβετία στη Σουηδία με το νέο τρένο με κρεβάτια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σύντομα θα μπορείτε να ταξιδέψετε από την Ελβετία στη Σουηδία με το νέο τρένο με κρεβάτια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
Το «Grand Hotel» αποκτά νέα μέρα προβολής
Το «Grand Hotel» αποκτά νέα μέρα προβολής
Grand Hotel: Επιστροφή βόμβα στο ξενοδοχείο του ΑΝΤ1
Grand Hotel: Επιστροφή βόμβα στο ξενοδοχείο του ΑΝΤ1
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
Οι απογευματινές εκπομπές στο δυναμικό κοινό: Ποιοι κράτησαν το κοινό μπροστά στην οθόνη
Οι απογευματινές εκπομπές στο δυναμικό κοινό: Ποιοι κράτησαν το κοινό μπροστά στην οθόνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Moments of Your Life»: Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στην prime time του ΑΝΤ1– Δείτε ποιοι διάσημοι θα μοιραστούν μυστικά της ζωής τους!
«Moments of Your Life»: Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στην prime time του ΑΝΤ1– Δείτε ποιοι διάσημοι θα μοιραστούν μυστικά της ζωής τους!
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Λάκη Λαζόπουλο: Κακία είναι η εμμονικότητα που έχει... - Γελοιοποιήσουμε για να χειροκροτάει από κάτω ο κόσμος, για να μη νιώσει αμήχανα
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Λάκη Λαζόπουλο: Κακία είναι η εμμονικότητα που έχει... - Γελοιοποιήσουμε για να χειροκροτάει από κάτω ο κόσμος, για να μη νιώσει αμήχανα
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
Όταν η τηλεόραση ξεχνά τον σεβασμό – Το σχόλιο του Πέτρου Κωστόπουλου που προκάλεσε αμηχανία...
Όταν η τηλεόραση ξεχνά τον σεβασμό – Το σχόλιο του Πέτρου Κωστόπουλου που προκάλεσε αμηχανία...
Γερμανία: Νέα εποχή για τα φαρμακεία – Πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο του φαρμακοποιού
Γερμανία: Νέα εποχή για τα φαρμακεία – Πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο του φαρμακοποιού