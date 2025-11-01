





Με αφορμή την επιστροφή του στο «Grand Hotel», ο Γιάννης Κουκουράκης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Ο ηθοποιός, που επιβεβαιώθηκε πως επιστρέφει στα νέα επεισόδια της σειράς, δέχτηκε κύμα αγάπης από τους τηλεθεατές που ανυπομονούσαν να τον ξαναδούν στη μικρή οθόνη.

«Πριν κάποια χρόνια αποφάσισα συνειδητά ότι αυτό είναι το επάγγελμα που μάλλον θέλω να ακολουθήσω στη ζωή μου και είπα να δώσω στον εαυτό μου μια ευκαιρία να το δοκιμάσει και όπου βγει. Χωρίς να αποκλείω τίποτα στο μέλλον! Τότε, λοιπόν, έδωσα στον εαυτό μου μια υπόσχεση που τηρώ ευλαβικά και κατά γράμμα ως σήμερα που σας γράφω. Υποσχέθηκα λοιπόν τα εξής: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να γίνομαι καλύτερος εργάτης και καλύτερος συνάδελφος, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, καθαρός και έντιμος απέναντι σε αυτό που αναλαμβάνω να φέρω εις πέρας κάθε φορά.

Θα τιμώ τους συνεργάτες μου και τους ανθρώπους που με επιλέγουν, εκείνους που με στηρίζουν και πιστεύουν σε εμένα και ότι θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να τους βγάλω ασπροπρόσωπους

. Ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα καταπατήσω τις αξίες μου, ποτέ δεν θα χάσω την αξιοπρέπειά μου ούτε θα την διαπραγματευτώ μέσα μου. Δεν θα χάσω την πίστη και την εκτίμηση που έχω για το μεροκάματο, τη δουλειά, τους ανθρώπους της σε όποιο πόστο και εάν βρίσκονται ανεξαρτήτως ιεραρχίας.

Επίσης ότι δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να παίξει με αυτές τις αρχές που έχω το ίδιο ψηλά και στο ίδιο σκαλί με την έννοια της οικογένειας και της φιλίας. Ήθελα καιρό τώρα να σας πω ότι σας χρωστάω πολλά μα πάρα πολλά. Έχω την ιερή υποχρέωση απέναντί σας να προσπαθώ κάθε φορά να βελτιώνομαι και να προσφέρω το μέγιστο καλύτερο δυνατό που μπορώ. Είναι χρέος μου, ευχάριστο χρέος μου.

Ιερό για εμένα και το τιμώ, πιστέψτε με, με όλη μου τη δύναμη και τη χαρά μου. Η σχέση που χτίζεται μεταξύ μας, με τα χρόνια μεστώνει, δυναμώνει κι αυτό είναι υπέροχο. Όπως και στη ζωή άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Σας ευχαριστώ πραγματικά! Καλή μας αντάμωση αγαπημένοι μου και σύντομα κοντά σας».

Πηγή: tvnea.com