Ο Τσεν Νινγκ Γιανγκ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φυσικούς στον κόσμο και βραβευμένος με Νόμπελ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών στις 18 Οκτωβρίου στο Πεκίνο από ασθένεια, όπως μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό μέσο Xinhua.

Γεννήθηκε το 1922 στη Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνα. Ήταν Κινεζοαμερικανός φυσικός που είχε εργαστεί πάνω στη στατιστική μηχανική και τους νόμους της συμμετρίας στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων.

Ο Γιανγκ είχε τιμηθεί το 1957 με το Νόμπελ Φυσικής μαζί με τον Τσουνγκ-Ντάο Λι.

Αριστερά ο Τσεν Νιγκ Γιαγκ κατά τη βράβευσή του με Νόμπελ το 1957, AP Photo
