Μαζί με τη συνεργάτιδά του στην τηλεόραση, Μαρία Ηλιάκη, ο Κρατερός Κατσούλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” του MEGA και τη δημοσιογράφο Μένια Κούκου, το πρωί του Σαββάτου.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής της πολύ πρωινής ζώνης της ΕΡΤ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρώην σύζυγό του Κατερίνα Καραβάτου, τονίζοντας την αμοιβαία εκτίμηση και τον σεβασμό που τους συνδέουν.



Ο Κρατερός Κατσούλης σχολίασε επίσης τα ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής, επισημαίνοντας πως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον είναι η καλή διάθεση και η επικοινωνία με το κοινό.



Πιο συγκεκριμένα, ο Κρατερός Κατσούλης δήλωσε χαρακτηριστικά πως “η Κατερίνα Καραβάτου λέει καλά λόγια για μένα επειδή είμαι ο πατέρας των παιδιών της. Τι να κάνει; Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αστειεύομαι. Υπάρχει μια εκτίμηση, ειδικά στο επαγγελματικό κομμάτι υπήρχε ανέκαθεν”.



“Με την Μαρία Ηλιάκη δεν έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις για τα νούμερα τηλεθέασης. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι ένας λόγος άγχους και ανησυχίας σε βαθμό που να σου αλλάζουν τη διάθεση έτσι που τελικά να σε επηρεάζει στο πως θα κάνεις τη δουλειά σου” πρόσθεσε, ακόμα, ο Κρατερός Κατσούλης στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA



Πηγή: tvnea.com



