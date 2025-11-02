





Το «Πλυντήριο» με τη Νεφέλη Μεγκ έρχεται την Κυριακή 02 Νοεμβρίου στις 19.35, στον ΣΚΑΪ για να καθαρίσει τα συσσωρευμένα άπλυτα!

Μηνύσεις και κόντρα μηνύσεις με φόντο το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένα γαϊτανάκι που ξεκινά και δεν ξέρεις πού θα τελειώσει. Και εκεί μέσα στις εντάσεις και στις αβρότητες κάποιος κάνει την είσοδό του για να ανάψει φωτιά σε σκηνή που ήδη καίγεται. Πάνω από όλα ψυχραιμία!

Ποια πολιτικός νιώθει «Τζόρτζια Μελόνι» στην τοποθεσία Ελληνικό Κοινοβούλιο;

Το ΠΑΣΟΚ ανακάλυψε τη χρονομηχανή... Διαρροές, παράπονα και εσωκομματικά βέλη σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Με όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν στο τέλος θα πιστέψουμε κι εμείς πως εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα θα μας μείνει λίγη φέτα, λίγη θάλασσα και φυσικά πολλά… μπουζούκια!

Ποια πρόθεση να κρύβεται άραγε πίσω από την ατάκα «Κάντε σεξ χωρίς προφυλάξεις» που ακούσαμε πρόσφατα;







Πηγή: tvnea.com