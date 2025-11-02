Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μία Νύχτα Μόνο», όμως τα νούμερα τηλεθέασης δείχνουν πως οι τηλεθεατές ίσως έχουν αρχίσει να κουράζονται από το συγκεκριμένο είδος. Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54, η σειρά κατέγραψε 10,8%, μένοντας πίσω από τα προγράμματα του ανταγωνισμού.







Την κορυφή της ζώνης κατέκτησε για ακόμη ένα βράδυ το «The Voice» του ΣΚΑΪ, το οποίο σημείωσε 17,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο κοινό των νέων ηλικιών.







Αξιοσημείωτη επίδοση είχαν και οι «Τρομεροί Γονείς» του ALPHA, που στις 20:00 κινήθηκαν στο 11%, ενώ ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ANT1 κράτησε σταθερά το ενδιαφέρον του κοινού με 10,2%.







Αντίθετα, η αλλαγή ώρας του “The Road Show” δεν φαίνεται να απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς το πρόγραμμα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σημειώνοντας 8,4%.

Την έκπληξη της βραδιάς ωστόσο έκανε η επανάληψη της σειράς “Το Σόι Σου” στον ALPHA, που σημείωσε εντυπωσιακό 19,1%, αποδεικνύοντας πως οι κωμωδίες της προηγούμενης δεκαετίας εξακολουθούν να έχουν φανατικό κοινό.







Αμέσως μετά, η ελληνική ταινία “Safe Sex” στον ALPHA σημείωσε 12,2%, ενώ η ελληνική ταινία του ANT1 περιορίστηκε στο 9,6%, διατηρώντας μεν αξιοπρεπή ποσοστά, χωρίς όμως να καταφέρει να ξεχωρίσει στη ζώνη.







Τέλος, η «Παρέα» στην ΕΡΤ1 σημείωσε μόλις 1%, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία της δημόσιας τηλεόρασης να ανταγωνιστεί τους ιδιωτικούς σταθμούς στη βραδινή ζώνη.







Η τηλεοπτική μάχη του Σαββατόβραδου φαίνεται να παίρνει νέα τροπή, με τα talent shows και τα ψυχαγωγικά προγράμματα να διατηρούν το προβάδισμα, ενώ οι δραματικές σειρές καλούνται πλέον να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού.

Πηγή: tvnea.com