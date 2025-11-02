2025-11-02 11:24:31
Φωτογραφία για ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 5ο επεισόδιο
Οι πλούσιοι γείτονες του Χάρη και της Μαρίνας, ο Αριστείδης Φωτητζόγλου και η γυναίκα του, αυτοπροσκαλούνται για δείπνο. Αυτό που τους ενδιαφέρει, κυρίως, είναι να συζητήσουν την πρόσβαση στο σπίτι μέσω του ιδιόκτητου δρόμου τους. Προκειμένου, όμως, να παραχωρήσουν τον τίτλο ιδιοκτησίας, ζητούν ένα εξωφρενικό ποσό. Επειδή η διατύπωση γίνεται με αοριστία, ο  Χάρης δεν καταλαβαίνει από την αρχή πόσα χρήματα ζητάει πραγματικά ο γείτονάς τους και συμφωνεί αμέσως. Όταν συνειδητοποιεί ότι το ποσό είναι απείρως μεγαλύτερο, δε θέλει να πάρει το λόγο του πίσω για λόγους τιμής. Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης πείθει τα υπόλοιπα φαντάσματα να συμμετάσχουν σε ένα αρχαίο τελετουργικό προς τιμήν της σεληνιακής έκλειψης. Η Μαρίνα σκέφτεται να παίξουν ένα παιχνίδι πόκερ, με έπαθλο το δρομάκι και θεωρεί ότι με τη βοήθεια της Μπήλιως θα είναι εύκολο να κερδίσει. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περίμενε. Τη λύση δίνει ξαφνικά και αναπάντεχα ο Απόστολος, ο βουλευτής της μεταπολίτευσης, ο οποίος πέθανε πάνω σε ένα όργιο. 

Συμμετέχουν: Χρήστος Σαπουντζής, Άνδρη Θεοδότου, Άρης Μπαλής, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιουρτσόγλου

Απόψε, Κυριακή 2.11.25 στις 21.00 στο STAR

Πηγή: tvnea.com
