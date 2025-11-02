Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Companytable.tv-table { width: 80%; margin: 20px auto; border-collapse: collapse; font-size: 18px; text-align: center; } table.tv-table th, table.tv-table td { border: 1px solid #444; padding: 12px; } table.tv-table th { background-color: #f2f2f2; } h2.tv-zone { text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; color: #222; } ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Mega Σαββατοκύριακο15,5% Καλημέρα8,3% Τώρα Μαζί8% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση15,8% Χαμογέλα και Πάλι!11,5% Πρωινό Σαββατοκύριακο9,1% Δεκατιανοί6,2% Ραντεβού το ΣΚ4% Ζω Καλά2,6% Καλημέρα Είπαμε2,5% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση Ελληνική Ταινία (Star)19,7% Εξελίξεις Τώρα16,7% Τροχός της Τύχης14,4% Καλύτερα δε Γίνεται13,4% Kitchen LAB10,1% Ελληνική Ταινία (ANT1)9,2% The Chase8,8% Star System7,6% Weekend Live5% Generation2% Σεφ στην Κουζίνα σας1,6% Μαμά Δες1,2% ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση 18-54 The Voice17,3% Το Σόι Σου (επανάληψη – ALPHA)19,1% Μία Νύχτα Μόνο10,8% Τρομεροί Γονείς11% Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος10,2% The Road Show8,4% Safe Sex (ταινία – ALPHA)12,2% Ελληνική Ταινία (ANT1)9,6% Η Παρέα1%Πηγή: tvnea.com