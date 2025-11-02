Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα…

Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Η ιστορία

Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου, έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης, προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη.

Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του.

Μέχρι πού θα φτάσει για να το σώσει;

Δύο οικογένειες, δύο κόσμοι, μία μοιραία σύγκρουση

Η οικογένεια του δικαστή, Πέτρου Δημητρίου, ζει με οδηγό τον Νόμο και τη Δικαιοσύνη. Με αρχές, ευθύνη και βαθιά πίστη στο σωστό, είναι το πρόσωπο της ηθικής σε έναν κόσμο που ολοένα και περισσότερο θολώνει τα όριά του.

Απέναντί τους, η οικογένεια του Μανώλη Σταβέρη, που κινείται μέσα στο σκοτάδι του υποκόσμου, με τη δύναμη της παρανομίας και της εξουσίας χωρίς όρια.

Δύο αντίθετες ζωές, δύο δυνάμεις που δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

Όταν οι δρόμοι τους συναντηθούν, η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

Πέτρος Δημητρίου (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ)

Ο Δικαστής. Έντιμος, ακέραιος και αμερόληπτος, θεωρείται από όλους φαβορί για μια θέση στον Άρειο Πάγο. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, προσπαθεί να είναι και πατέρας και μάνα για τον γιο του, Άλκη. Χρόνια σε ανελέητη κόντρα με τον κόσμο του Σταβέρη, έχει καταδικάσει στο παρελθόν τόσο τον ίδιο τον Μανώλη, όσο και τον πρωτότοκο γιο του, Αντώνη. Όταν ο γιός του προκαλεί τροχαίο και εγκαταλείπει το θύμα του, η πρώτη σκέψη του Πέτρου είναι να τον παραδώσει στη Δικαιοσύνη. Όμως, όταν μαθαίνει πως το θύμα είναι ο μικρότερος γιος του Σταβέρη, αντιλαμβάνεται τις συνέπειες: αν αποκαλυφθεί η αλήθεια, ο Άλκης κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τη ζωή του, από την εκδίκηση της μαφίας. Μπροστά σ’ αυτό το βαρύ δίλημμα ανάμεσα στο χρέος του ως δικαστής και στην αγάπη για το παιδί του, ο Δικαστής παίρνει την πιο δραματική απόφαση της ζωής του - να καλύψει τον Άλκη με κάθε κόστος. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ο δικός του Γολγοθάς. Ένας κατήφορος προδοσίας, ενοχής, ψεμάτων και αίματος, που θα τον φέρει αντιμέτωπο με όλα όσα πίστευε και υπηρετούσε μια ζωή. Μέχρι τη στιγμή της μεγάλης ανατροπής…

Άλκης Δημητρίου (ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ)

Γιος του Δικαστή, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, ο Άλκης υποφέρει από την απώλεια της μητέρας του, που τον σημάδεψε, και το άσθμα που θα αποδειχθεί μοιραίο στο τροχαίο με το οποίο ξεκινά η ιστορία. Με τον φόβο για την ίδια του τη ζωή, αρχικά επιλέγει τον δρόμο της σιωπής. Σιγά-σιγά, όμως, αντιλαμβάνεται το τεράστιο κόστος των επιλογών του και το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τον πατέρα του, τον άμεμπτο Δικαστή Δημητρίου, που για χάρη του θυσιάζει αρχές και ιδανικά μιας ολόκληρης ζωής. Ένας δρόμος χωρίς επιστροφή ανοίγεται μπροστά του. Ο Άλκης θα τον διαβεί, για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον μεγαλύτερο κίνδυνο, να χάσει τη ζωή του ή να την αλλάξει για πάντα. Η έλξη του για την Άννα, αδελφή του θύματος και κόρη του Μανώλη Σταβέρη, θα αποδειχθεί η αχίλλειος πτέρνα του.

Βέρα Θωμαΐδη (ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ)

Αδελφή της αδικοχαμένης συζύγου του Δικαστή και νονά του Άλκη, η Βέρα είναι μια πετυχημένη ψυχολόγος που έχει σταθεί δίπλα στον ανιψιό της σα να ήταν δικό της παιδί. Τη μοιραία μέρα του τροχαίου, βρίσκεται στο νοσοκομείο και αναλαμβάνει να στηρίξει ψυχολογικά τη σύζυγο του Μανώλη Σταβέρη, Αθηνά, που καταρρέει βλέποντας το παιδί της να χαροπαλεύει. Μια σχέση εμπιστοσύνης γεννιέται ανάμεσά τους, χωρίς να γνωρίζει ακόμη καμιά τους πόσο μοιραία θα αποδειχθεί. Σύντομα η Βέρα θα ανακαλύψει μια αλήθεια που θα τη σοκάρει. Ανάμεσα στην αλήθεια και στους δεσμούς αίματος, θα βρεθεί μπροστά σε ένα τρομακτικό δίλημμα. Ποια πλευρά θα επιλέξει; Όσο εκείνη παλεύει με τη συνείδησή της, ο σύντροφός της, ο φιλόδοξος δημοσιογράφος Στάθης, θα τη χρησιμοποιήσει για να αποσπάσει πληροφορίες και να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης.

Στάθης Μακρής (ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ)

Ο σύντροφος της Βέρας, ένας φιλόδοξος και αδίστακτος δημοσιογράφος, γνωστός για την ικανότητά του να τρυπώνει παντού. Με άκρες στον υπόκοσμο, στην Αστυνομία και το Δικαστικό Σώμα, είναι ένας άνθρωπος χωρίς ωράριο και χωρίς αναστολές. Σκληρός, μεθοδικός και κυνικός, δεν διστάζει να ρισκάρει τα πάντα για ένα «αποκλειστικό» ρεπορτάζ. Η υπόθεση του τροχαίου θα γίνει η εμμονή του: μεθοδικά θα ξετυλίξει το κουβάρι και θα βρεθεί σιγά-σιγά όλο και πιο κοντά στην αλήθεια. Το ερώτημα είναι: όταν φτάσει στην άκρη του νήματος, θα αποκαλύψει την αλήθεια; Ή θα την χρησιμοποιήσει ως το πιο ισχυρό του όπλο;

Σόνια Χατζηγρηγορίου (ΝΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ)

Η πεθερά του Δικαστή, πρώην υψηλόβαθμη δικαστικός, με φήμη αδιάφθορης και αυστηρής, που μετά τη σύνταξη –και τον χαμό της κόρης της– έχει απομακρυνθεί αρκετά από την οικογένεια, παραμένει όμως πιο δεμένη από ποτέ, με τον εγγονό της, Άλκη. Μπορεί να έχει αποσυρθεί, όμως η οξυδέρκεια μιας έμπειρης δικαστικού δεν την έχει εγκαταλείψει. Έτσι, όταν όλα γύρω της αρχίσουν να ραγίζουν, η Σόνια θα είναι από τους πρώτους που θα αντιληφθούν ότι πίσω από αυτή την υπόθεση, κρύβεται κάτι άλλο, πολύ διαφορετικό από αυτό που φαίνεται στην αρχή.

Κλέλια Μανιάτη (ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ)

Ικανή και δραστήρια νεαρή δικηγόρος, με υψηλό αίσθημα δικαίου και κοινωνικές ευαισθησίες, είχε μέντορα στο μεταπτυχιακό της, τον Δικαστή με τον οποίον είναι από τότε ερωτευμένη, χωρίς ανταπόκριση. Είναι η δικηγόρος που βρίσκει ο Πέτρος Δημητρίου για να αναλάβει τον νεαρό που συνέλαβαν οι Αρχές, ως υπαίτιο του τροχαίου, από τη μία για να τον σώσει, από την άλλη για να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση μέσω της επιρροής που ασκεί σε εκείνη. Όμως, η Κλέλια θα καταλάβει από νωρίς ότι ο νεαρός είναι το θύμα σε αυτή την ιστορία και θα αγωνιστεί με πάθος να αποδείξει την αθωότητά του. Η εμπλοκή της στην υπόθεση, θα την φέρει ξανά κοντά με τον Δικαστή, που αυτή τη φορά, έχει τους λόγους του να ανταποκριθεί στα αισθήματά της.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΒΕΡΗ

Μανώλης Σταβέρης (ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΡΑΣ)

Το «μεγάλο Αφεντικό» της νύχτας. Ένας άντρας που πίσω από το κοστούμι και τους καλούς του τρόπους κρύβει έναν βίαιο, αδίστακτο χαρακτήρα που τον ανέβασε σκαλί-σκαλί στην κορυφή της ιεραρχίας του υποκόσμου. Ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων, πουλάει προστασία στα μαγαζιά της παραλιακής και το όνομά του στη «νύχτα» προκαλεί φόβο και σεβασμό. Όταν το παιδί του πέσει θύμα τροχαίου, είναι σίγουρος πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και θα υποψιαστεί αμέσως τους αντιπάλους του. Αυτή η υποψία θα τον οδηγήσει σε έναν ανελέητο πόλεμο, που θα τον φτάσει στα άκρα. Για τους πολλούς, είναι ο ψυχρός εκτελεστής που δεν δίστασε να ξεπαστρέψει όσους στάθηκαν εμπόδιο στον δρόμο του. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι πάνω απ’ όλα, πατέρας και οικογενειάρχης. Γι’ αυτό, ένα τον καίει περισσότερο απ’ όλα: να βρει αυτόν που παραλίγο να σκοτώσει τον γιό του και να τον κάνει να το πληρώσει πολύ ακριβά.

Αθηνά Σταβέρη (ΝΑΝΤΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ)

Η σύζυγος του Μανώλη Σταβέρη και το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να τον επηρεάσει. Μια γυναίκα σκληρή, συχνά αυταρχική, που βλέπει την οικογένειά της να διαλύεται: ο ένας γιος στη φυλακή, ο άλλος χαροπαλεύει. Αναθεματίζει τον άντρα της που άφησε τα παιδιά της να μπλέξουν, αλλά την ίδια στιγμή είναι έτοιμη να πάρει τον νόμο στα χέρια της και να εκδικηθεί όποιον τους έκανε κακό. Στην απόγνωσή της, θα αναζητήσει στήριξη σε μια ψυχολόγο, τη Βέρα, που θα ακούσει τις πιο μύχιες εξομολογήσεις της, χωρίς να ξέρει ότι απέναντί της βρίσκεται η θεία και νονά του ανθρώπου που κατέστρεψε το παιδί της.

Λευτέρης Σταβέρης (ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΟΣ)

Ο μικρότερος γιος του Μανώλη Σταβέρη. Σκληρός, φιλόδοξος και ανυπόμονος να αποδείξει πως μπορεί να γίνει το «δεξί χέρι» του πατέρα του. Στη σκιά του μεγάλου αδελφού του που βρίσκεται στη φυλακή, συχνά γίνεται «βασιλικότερος του βασιλέως» για να ξεχωρίσει και να κερδίσει την αποδοχή. Όμως, το μοιραίο τροχαίο θα ανατρέψει τα πάντα, κόβοντας βίαια τη φόρα των ονείρων του και αλλάζοντας για πάντα τις ζωές όλων γύρω του.

Άννα Σταβέρη (ΑΘΗΝΑ ΡΟΔΙΤΟΥ)

Η αγαπημένη κόρη του Μανώλη Σταβέρη, η «πριγκίπισσά» του. Φοιτήτρια Παιδαγωγικής στη Θεσσαλονίκη, μεγαλώνει μακριά από τις βίαιες «δουλειές» του πατέρα της, τον οποίο βλέπει μόνο ως τον γλυκό και τρυφερό άνθρωπο που την προστατεύει. Πιστεύει πως εκείνος έχει αφήσει πίσω του τα λάθη του παρελθόντος και ζει πια μέσα στη νομιμότητα. Σύντομα όμως, και με αφορμή το τροχαίο του αδελφού της, όσα πίστευε θα αρχίσουν να καταρρέουν. Θα γνωρίσει τυχαία τον Άλκη και, χωρίς να ξέρει ότι είναι ο οδηγός που παρέσυρε τον Λευτέρη, θα αφεθεί σε έναν έρωτα φλογερό και αληθινό. Έναν έρωτα, όμως, που θα τον βαραίνει μια σκοτεινή σκιά. Η αποκάλυψη της αλήθειας.

Αντώνης Σταβέρης (ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΩΝΑΣ)

Ο πρωτότοκος γιος του Μανώλη Σταβέρη. Βίαιος, ατίθασος και σκληροτράχηλος, βρίσκεται στη φυλακή μετά από απόφαση του Δικαστή Δημητρίου, αλλά μετρά αντίστροφα τις μέρες για την αποφυλάκισή του. Όταν μάθει για το τροχαίο του Λευτέρη, θα ορκιστεί να βρει εκείνον που χτύπησε τον αδελφό του και τον εγκατέλειψε. Και για τον Αντώνη, η εκδίκηση δεν είναι ποτέ ζήτημα δικαιοσύνης. Είναι ζήτημα τιμής.

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου







