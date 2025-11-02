2025-11-02 16:10:55
Φωτογραφία για Ιατρικοί επισκέπτες: Διαμαρτυρία για τις μαζικές καταργήσεις θέσεων στον φαρμακευτικό κλάδο
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρμακοϋπαλλήλων εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την υποβάθμιση του κλάδου, λόγω των μαζικών καταργήσεων θέσεων εργασίας που παρατηρούνται το τελευταίο τρίμηνο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ακόμη και φαρμακοβιομηχανίες που ευνοήθηκαν οικονομικά κατά την περίοδο της πανδημίας προχωρούν σε απολύσεις χωρίς αιτιολόγηση, αφήνοντας εργαζομένους χωρίς εργασία και προοπτική.

Την απαξίωση του ανθρώπινου δυναμικού επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρμακοϋπαλλήλων. Η ΠΟΣΙΕΦ-ΣΦΕ καταγγέλλει τις διοικήσεις εταιρειών που, στο όνομα της αναδιάρθρωσης και της εξοικονόμησης κόστους, απαξιώνουν εργαζομένους με πολυετή εμπειρία και προσφορά. Η αντικατάσταση της ανθρώπινης επιστημονικής ενημέρωσης από απρόσωπες ψηφιακές διαδικασίες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία, υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης και θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της επικοινωνίας στον χώρο της υγείας. Όπως επισημαίνει, «η αντικατάσταση της ανθρώπινης επιστημονικής ενημέρωσης από απρόσωπες ψηφιακές διαδικασίες απαξιώνει τον ρόλο των εργαζομένων και υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης».

