Προσθέστε στο σαλόνι στυλ και θαλπωρή

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που μας εμπνέει να ανανεώσουμε το σπίτι μας με πιο ζεστά στοιχεία. Εκτός των μικροαλλαγών σε αποχρώσεις η υφή των υλικών που επιλέγουμε επιδρούν έντονα στην γενική αίσθηση θαλπωρής του χώρου. Ο συνδυασμός ξύλου, βελούδου, μάλλινων, λινών και φυσικών υλικών, φέρνει στο σαλόνι μια ζεστή ατμόσφαιρα ιδανική για την εποχή του φθινοπώρου αλλά και του χειμώνα.Το ξύλο ως βάση

Το ξύλο είναι το πιο διαχρονικό στοιχείο και στη φθινοπωρινή διακόσμηση. Ένα τραπεζάκι από φυσικό ξύλο, μια βιβλιοθήκη, καθίσματα με εμφανείς ξύλινους σκελετούς ή ακόμη και μικρά διακοσμητικά μπολ και ξύλινοι δίσκοι προσθέτουν αμέσως ζεστασιά στην γενική αισθητική του χώρου. Επιλέξτε ακατέργαστο ή ανακυκλωμένο ξύλο αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πιο rustic ύφος.

Styling tip: Συνδυάστε ξύλινα και μπρονζέ μεταλλικά διακοσμητικά ή κεραμικά σε γήινους τόνους για ένα ιδιαίτερα κομψό σύνολο.







Βελούδο για πολυτέλεια

Το βελούδο επιστρέφει δυναμικά κάθε φθινόπωρο και προσθέτει αίσθηση ζεστασιάς αλλά και πολυτέλειας. Μια πολυθρόνα, διακοσμητικά μαξιλάρια, ένα σκαμπό ή εξωτερικές κουρτίνες από βελούδινης υφής υφάσματα αρκούν για να αλλάξουν την γενική εικόνα του σαλονιού.





Styling tip: Χρησιμοποιήστε το βελούδο επιλεκτικά σε κάποια σημεία σε μικρές "δόσεις", ώστε να μη βαραίνει αισθητικά ο χώρος, ειδικά αν το γενικό στυλ διακόσμησής του κινείται σε όχι κλασικό ύφος.







Μάλλινα και Πλεχτά για ζεστασιά

Τα μάλλινα ριχτάρια, οι κουβέρτες, τα μαξιλάρια και τα πλεκτά καλύμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα. Επενδύστε σε σχέδια που προσομοιάζουν σε χειροποίητα ή ασφαλώς χρησιμοποιείστε χειροποίητα κομμάτια που ίσως διαθέτετε και συνδυάστε πλεχτά κομμάτια με διαφορετικά πάχη και μοτίβα για να πετύχετε ένα ακόμη πιο ξεχωριστό αποτέλεσμα.



Styling tip: Αφήστε μια πλεκτή κουβέρτα να πέφτει χαλαρά από τον καναπέ ή μια πολυθρόνα για πιο «ανέμελο» look.







Λινά υφάσματα και φυσικά υλικά

Τα λινά υφάσματα και τα φυσικά υλικά, όπως ψάθα, μπαμπού και ρατάν, φέρνουν ισορροπία στον χώρο και δημιουργούν μια πιο ανάλαφρη αίσθηση. Είναι η τέλεια αντίθεση με τα στοιχεία του χώρου που διαθέτουν πιο "βαριές" υφές.



Styling tip: Χρησιμοποιείστε ψάθινα καλάθια, κασπώ, λινά καλύμματα για καρέκλες ή διακοσμητικά μαξιλάρια για τον καναπέ ώστε να προσθέσετε και μια πιο φυσική και γήινη πινελιά.





Ιδανικοί Συνδυασμοί

Ξύλο + Βελούδο → Ζεστή κομψότητα, με ισορροπία ανάμεσα στο rustic και το elegant.

Μάλλινα + Λινά → Cozy ισορροπία, ιδανική για καθιστικό που παραμένει ανάλαφρο.

Ψάθα + Μαλακά Υφάσματα → Μοντέρνος ρουστίκ χαρακτήρας με φυσική αίσθηση.

Ξύλο + Μάλλινα + Κεραμικά → Ο απόλυτος φθινοπωρινός συνδυασμός με βάθος και υφή.

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που αγαπά τις αντιθέσεις. Μην φοβηθείτε να συνδυάσετε ένα τραχύ ξύλο με ένα απαλό βελούδο ή μια ψάθινη λεπτομέρεια με ένα μάλλινο ριχτάρι στο ίδιο σημείο. Οι υφές δεν πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα, η διαφορετικότητα είναι που δημιουργεί το "παιχνίδι"και δίνει στον χώρο προσωπικότητα και χαρακτήρα.







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.com/soulouposeto