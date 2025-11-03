Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα καταφέρνουν να ανοίξουν τη χρυσή κοσμηματοθήκη κι ένα νέο μήνυμα έρχεται στο φως. Ο Χαραλάμπης καταλαβαίνει τα σχέδια του Χατζημήτρου και ζητά εγγυήσεις, ενώ ο Χατζημήτρος έλκεται όλο και περισσότερο από την Μελίνα. Στη δημοπρασία κάνει την εμφάνισή της μια μυστηριώδης γυναίκα, η οποία αγοράζει προς έκπληξη όλων τη χρυσή κοσμηματοθήκη. Μόλις τη βλέπει ο Ρήγας χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του…

Ο Άρης βρίσκει στο πιάνο ένα τετράδιο, το οποίο περιέχει έναν ακόμη αινιγματικό γρίφο. Η αναζήτηση της λύσης τον οδηγεί μαζί με την Αλίκη και τη Φρίντα στο μυστικό δωμάτιο. Η Ιουλία Γιαχαλή, η μυστηριώδης καλεσμένη, δεν απαντά στο δωμάτιό της και η εξαφάνισή της προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά. Ο Χαραλάμπης συγκρούεται ανοιχτά με τον Χατζημήτρο για τα ύπουλα σχέδιά του και τον απειλεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αν συνεχίσει να κοροϊδεύει τους συμπατριώτες του.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα, παλεύουν να καταλάβουν πού θέλει να τους οδηγήσει αυτή τη φορά ο άνθρωπος που τους στέλνει τα μηνύματα… Η Αλίκη προσπαθεί να μάθει την αλήθεια για τον Άρη, αλλά το μόνο που καταλαβαίνει είναι ότι ο Αλέξανδρος κρύβει κάτι σοβαρό… Ο Άρης, η Αλίκη και η Φρίντα βρίσκονται στο δάσος κοντά στο ξενοδοχείο, ακολουθώντας ένα ακόμη στοιχείο και αυτό που θα αντικρύσουν θα τους αφήσει με κομμένη την ανάσα…







Πηγή: tvnea.com