EΞAITIAΣ TOY ΠPOBΛHMATOΣ TO OΠOIO ΠAPOYΣIAΣTHKE ΣTH ΓΓΠΣ THΣ AAΔE, ΣXETIKA ME THN ΔIAXEIPIΣH TΩN HΛEKTPONIKΩN TIMOΛOΓIΩN TA ΣTOIXEIA TΩN OΠOIΩN AΠOΣTEΛΛONTAI ΣTO KENTPO ΔIAΛEITOYPΓIKOTHTAΣ KEΔ, ZHTHΘHKE KAI ΔOΘHKE ΠAPATAΣH ΣTHN YΠOBOΛH TΩN TIMOΛOΓIΩN ΣTHN ΠYΛH THΣ KMEΣ EΩΣ KAI THN ΔEYTEPA 10 TOY MHNA.
OI ΠE.ΔI. ΣTOYΣ ΦAPMAKEYTIKOYΣ ΣYΛΛOΓOYΣ ΠOY ΔEN ΔIATHPOYN ΔIANEMHTIKO ΛOΓAPIAΣMO, ΘA ΔEXONTAI YΠOBOΛEΣ ΛOΓAPIAΣMΩN ΦAPMAKEIΩN MEXPI KAI THN ΔEYTEPA 10 NOEMBPIOY.
Εκ του ΠΦΣfarmakopoioi
