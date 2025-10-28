2025-10-28 10:22:16
Παράταση ενός μήνα παίρνει η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω της υπηρεσίας IRIS από τα νομικά πρόσωπα, καθώς με το άρθρο 46 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», η ημερομηνία εφαρμογής μετατίθεται από τις 31 Οκτωβρίου στις 1 Δεκεμβρίου 2025.









Η κυβέρνηση δίνει έτσι παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις, ώστε να ενταχθούν πλήρως στο σύστημα των άμεσων πληρωμών, που επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν χωρίς κάρτα ή μετρητά, απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η μετάθεση της ισχύος κρίθηκε αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις τεχνικές προσαρμογές στα POS και στα λογισμικά τιμολόγησης.

