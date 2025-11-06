Αν για κάποιο λόγο ένα παραστατικό (τιμολόγιο) δεν έχει διαβιβαστεί στο Mydata, τότε πρέπει να το διαβιβάσουμε χειροκίνητα! Οι λόγοι που δεν έχει διαβιβαστεί το παραστατικό μπορεί να είναι διάφοροι. Μερικοί συχνοί είναι:

Έχουμε περασμένα λάθος στοιχεία πελάτη (π.χ. ΑΦΜ, ΤΚ, Περιοχή κτλ), άρα πρέπει να τα συμπληρώσουμε στο αρχείο πελατών (τα ταμεία είναι σωστά)Πατήσαμε κατά λάθος το κουμπί ακύρωση όσο περιμέναμε να επικοινωνήσει και να πάρει αριθμό αποστολής. Εχει τεχνικό πρόβλημα το πρόγραμμα ή ο πάροχός μας (επικοινωνούμε με την τεχνική υποστήριξή μας στο [email protected] ή στο τμήμα μηχανοργάνωσης του συνεταιρισμού μας)Έχει τεχνικό πρόβλημα το mydata ή άλλος φορέας (π.χ. ΑΑΔΕ), άρα περιμένουμε

Αν ξαναπατήσουμε επανεκτύπωση τιμολογίου, είναι πιθανό να ολοκληρώθηκε η διαδικασία και αυτή τη φορά να εμφανιστεί κανονικά με το QRcode στη γνωστή θέση. Αν όμως και πάλι δεν εμφανίζεται τότε η διαδικασία που «ξαναστέλνεις» το τιμολόγιο για να πάρει QRcode και να το τυπώσουμε είναι όπως περιγράφεται παρακάτω στις οδηγίες της εταιρίας Epsilon:

Πώς κάνω επαναποστολή παραστατικού στο My Data Πάροχο;

Στην επιφάνεια εργασίας του κεντρικού υπολογιστή υπάρχει το εικονίδιο του MyData

το ανοίγετε πατώντας διπλό αριστερό κλίκ

Επιλέγετε με διπλό αριστερό κλικ την Διαβίβαση Παραστατικών Πωλήσεων με Πάροχο

Πατήστε το κουμπί

και θα σας εμφανιστεί το παρακάτω ερώτημα:





Πατώντας Ναι το κουμπί έναρξη / τερματισμός αυτόματης διαβίβασης θα γίνει κόκκινο

Στην συνέχεια επιλέγετε το διάστημα που θέλετε να ελέγξετε:

και

και πατήστε το κουμπί της ανανέωσης

Επιλέγοντας

θα σας εμφανίσει τα παραστατικά που είναι σε αναμονή προς διαβίβαση:

Επιλέξτε το παραστατικό που σας εμφανίζει ότι δεν έχει διαβιβαστεί και πατήστε Reset Μηνύμα Διαβίβασης

Για να διαβιβάσετε τα παραστατικά που είναι προς διαβίβαση, επιλέγετε “κλικάροντας” το κουτάκι

σε κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή πατήστε το

και στην συνέχεια πατήστε το κουμπί

Θα σας εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα εκεί πατήστε Ναι

Αν επιλέξετε τα Ολοκληρωμένα θα σας εμφανιστούν όσα έχουν ήδη διαβιβαστεί

Τέλος, ξαναπατήστε το κουμπί

και στο ερώτημα: Έναρξη αυτόματης διαβίβασης πωλήσεων πατήστε: Ναι

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στην διάθεσή σας

Με Εκτίμηση,

Τμήμα Υποστήριξης FarmakoN

T:+302106019530 E-mail: [email protected]

Farmakopoioi: Το ποστ αυτό θα τοποθετηθεί μόνιμα στην Ατζέντα μας-Τί να θυμηθώ ώστε να μπορείτε να το βρείτε εύκολα όποτε το χρειαστείτε!!!

farmakopoioi