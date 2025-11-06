2025-11-06 18:07:02
Φωτογραφία για Αιχμές Λεμπιδάκη για τις διαρροές σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ



Ο Χάρης Λεμπιδάκης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Μιλώντας στη «Super Κατερίνα», ο δημοσιογράφος τόνισε πως, αν πράγματι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, επιθυμεί να ενημερωθεί επίσημα από το κανάλι.

«Αν είχα μια δική μου εκπομπή πιστεύω ότι μπορώ να πρωτοτυπήσω και θα έσπαγα τα στερεότυπα και θα δήλωνα παραίτηση. Από εκεί και πέρα, επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα στον χώρο μας, και γίνονται εσκεμμένα διαρροές που δημιουργούν εντυπώσεις. Επηρεάζομαι πάρα πολύ!

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι μέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού και είμαι ένας συνεργάτης του ΣΚΑΙ. Με έκπληξη διάβασα αυτό το δημοσίευμα, έπαθα ένα σοκ! Η συγκεκριμένη εκπομπή στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έχει διαρροές. Εκ του αποτελέσματος και με το χθεσινό που ήταν το αποκορύφωμα, ήμουν στεναχωρημένος και απογοητευμένος. Επικοινώνησα με την Πολυκάρπου μήπως δεν ερχόμουν σήμερα. Επικοινώνησα με τον σταθμό και τον Κώστα.

Ο Κώστας επειδή το διάβασε και εκείνος, μου δήλωσε άγνοια, έπαθε σοκ με όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Εμένα με ενοχλεί όταν υπάρχουν διαρροές από ένα κανάλι, όταν έχουν πέσει χρήματα από ισχυρό ιδιοκτήτη, πληρωνόμαστε καλά και γινόμαστε έρμαιο κάποιων πραγμάτων.

Εμένα τα νούμερα τηλεθέασης με προβληματίζουν. Έχω ενοχλήσει τον κόσμο που έπρεπε να ακούσουν την άποψη! Ο Κώστας προσπαθεί να έχει την ομάδα του ήρεμη. Θα παρθούν κάποιες αποφάσεις. Έπρεπε να είχαν παρθεί νωρίτερα. Εάν υπάρχει θέμα δικής μου αποχώρησης, δεν υπάρχει θέμα στο να έχω παραιτηθεί. Εάν υπάρχει από το κανάλι, θέλω να ενημερωθώ. Ζήτησα από τον Κώστα πώς και από πού έφυγε το συγκεκριμένο δημοσίευμα».



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Farmakon: Πώς επανα-διαβιβάζουμε παραστατικό που δεν έχει πάρει QRcode
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Farmakon: Πώς επανα-διαβιβάζουμε παραστατικό που δεν έχει πάρει QRcode
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με είσοδο τρένου σε λάθος γραμμή- Καταλογίζει έλλειψη ενημέρωσης από το προσωπικό της Hellenic Train
Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με είσοδο τρένου σε λάθος γραμμή- Καταλογίζει έλλειψη ενημέρωσης από το προσωπικό της Hellenic Train
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πρεμιέρα με «Αγορά Αυτοκινήτου» στον ΣΚΑΪ
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πρεμιέρα με «Αγορά Αυτοκινήτου» στον ΣΚΑΪ
Σχετικά με το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα
Σχετικά με το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα
Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ
Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Ο μηχανοδηγός και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες- Επιρρίπτει ευθύνες στον σταθμάρχη
Hellenic Train: Ο μηχανοδηγός και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες- Επιρρίπτει ευθύνες στον σταθμάρχη
Το πρώτο ρωσικό τρένο με σιτάρι φτάνει στην Αρμενία μέσω Αζερμπαϊτζάν, καθώς η διαδρομή Μπακού-Τιφλίδα ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες.
Το πρώτο ρωσικό τρένο με σιτάρι φτάνει στην Αρμενία μέσω Αζερμπαϊτζάν, καθώς η διαδρομή Μπακού-Τιφλίδα ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες.
myDATA εκτός λειτουργίας: Οι φαρμακοποιοί όμηροι της ψηφιακής ανεπάρκειας
myDATA εκτός λειτουργίας: Οι φαρμακοποιοί όμηροι της ψηφιακής ανεπάρκειας
Τηλεοπτική Κριτική: Ατεκμηρίωτοι χαρακτηρισμοί και τηλεοπτικό θράσος...
Τηλεοπτική Κριτική: Ατεκμηρίωτοι χαρακτηρισμοί και τηλεοπτικό θράσος...
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...