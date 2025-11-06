





Ο Χάρης Λεμπιδάκης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Μιλώντας στη «Super Κατερίνα», ο δημοσιογράφος τόνισε πως, αν πράγματι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, επιθυμεί να ενημερωθεί επίσημα από το κανάλι.

«Αν είχα μια δική μου εκπομπή πιστεύω ότι μπορώ να πρωτοτυπήσω και θα έσπαγα τα στερεότυπα και θα δήλωνα παραίτηση. Από εκεί και πέρα, επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα στον χώρο μας, και γίνονται εσκεμμένα διαρροές που δημιουργούν εντυπώσεις. Επηρεάζομαι πάρα πολύ!

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι μέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού και είμαι ένας συνεργάτης του ΣΚΑΙ. Με έκπληξη διάβασα αυτό το δημοσίευμα, έπαθα ένα σοκ! Η συγκεκριμένη εκπομπή στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έχει διαρροές. Εκ του αποτελέσματος και με το χθεσινό που ήταν το αποκορύφωμα, ήμουν στεναχωρημένος και απογοητευμένος. Επικοινώνησα με την Πολυκάρπου μήπως δεν ερχόμουν σήμερα. Επικοινώνησα με τον σταθμό και τον Κώστα.

Ο Κώστας επειδή το διάβασε και εκείνος, μου δήλωσε άγνοια, έπαθε σοκ με όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Εμένα με ενοχλεί όταν υπάρχουν διαρροές από ένα κανάλι, όταν έχουν πέσει χρήματα από ισχυρό ιδιοκτήτη, πληρωνόμαστε καλά και γινόμαστε έρμαιο κάποιων πραγμάτων.

Εμένα τα νούμερα τηλεθέασης με προβληματίζουν. Έχω ενοχλήσει τον κόσμο που έπρεπε να ακούσουν την άποψη! Ο Κώστας προσπαθεί να έχει την ομάδα του ήρεμη. Θα παρθούν κάποιες αποφάσεις. Έπρεπε να είχαν παρθεί νωρίτερα. Εάν υπάρχει θέμα δικής μου αποχώρησης, δεν υπάρχει θέμα στο να έχω παραιτηθεί. Εάν υπάρχει από το κανάλι, θέλω να ενημερωθώ. Ζήτησα από τον Κώστα πώς και από πού έφυγε το συγκεκριμένο δημοσίευμα».

Πηγή: tvnea.com