2025-11-08 08:01:08
Φωτογραφία για Στράτα τη στράτα από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
   Στίχοι: Νίκος Γκάτσος Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης   sidirodromikanea
