





Ο ΣΚΑΪ προχώρησε σε μια σημαντική αναδιάρθρωση του προγράμματος της prime time ζώνης του. Το live τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» αποσύρεται από τη βραδινή ζώνη της Τετάρτης και μεταφέρεται πλέον σε εντελώς διαφορετική ώρα.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή με παρουσιαστές τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο αλλάζει ημέρα και ζώνη μετάδοσης. Από την επόμενη εβδομάδα, το τηλεπαιχνίδι μετακινείται στην Κυριακή, όπου θα προβάλλεται στην απογευματινή ζώνη, στις 17:00.

Στη θέση του, την Τετάρτη 12/11, ο σταθμός προγραμματίζει την προβολή ξένης ταινίας.

Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η εκπομπή σημείωσε χαμηλές επιδόσεις τηλεθέασης στη μέχρι τώρα βραδινή της θέση, οδηγώντας τον ΣΚΑΪ να αναζητήσει μια πιο ευνοϊκή χρονική ζώνη, με στόχο καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό.

Πηγή: tvnea.com