2025-11-07 22:36:28
Φωτογραφία για Μεγάλη αλλαγή για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»... - Όλο το ρεπορτάζ



Ο ΣΚΑΪ προχώρησε σε μια σημαντική αναδιάρθρωση του προγράμματος της prime time ζώνης του. Το live τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» αποσύρεται από τη βραδινή ζώνη της Τετάρτης και μεταφέρεται πλέον σε εντελώς διαφορετική ώρα.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή με παρουσιαστές τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο αλλάζει ημέρα και ζώνη μετάδοσης. Από την επόμενη εβδομάδα, το τηλεπαιχνίδι μετακινείται στην Κυριακή, όπου θα προβάλλεται στην απογευματινή ζώνη, στις 17:00.

Στη θέση του, την Τετάρτη 12/11, ο σταθμός προγραμματίζει την προβολή ξένης ταινίας.

Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η εκπομπή σημείωσε χαμηλές επιδόσεις τηλεθέασης στη μέχρι τώρα βραδινή της θέση, οδηγώντας τον ΣΚΑΪ να αναζητήσει μια πιο ευνοϊκή χρονική ζώνη, με στόχο καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ο “θάμνος της ανάστασης” που φέρει την επιστημονική ονομασία Myrothamnus Flabellifolius
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ο “θάμνος της ανάστασης” που φέρει την επιστημονική ονομασία Myrothamnus Flabellifolius
Πέθανε ο Τζέιμς Γουάτσον
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέθανε ο Τζέιμς Γουάτσον
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Δύο ομάδες παντρεμένων με παιδιά στο πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους...
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Δύο ομάδες παντρεμένων με παιδιά στο πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους...
Αλλαγή προγραμματισμου στο MEGA λόγο πένθους
Αλλαγή προγραμματισμου στο MEGA λόγο πένθους
Αλλαγή προγραμματισμού για το HOTΕΛ ΕΛVIRA - Πότε θα παίζει;
Αλλαγή προγραμματισμού για το HOTΕΛ ΕΛVIRA - Πότε θα παίζει;
Η αλλαγή στη σιδηροδρομική σύνδεση του ΟΛΘ.
Η αλλαγή στη σιδηροδρομική σύνδεση του ΟΛΘ.
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το Λουξεμβούργο αποκλείστηκε από τη στρατηγική της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας - Εκτός επίσης, το Ελσίνκι, το Δουβλίνο, η Λευκωσία και η Βαλέτα.
Το Λουξεμβούργο αποκλείστηκε από τη στρατηγική της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας - Εκτός επίσης, το Ελσίνκι, το Δουβλίνο, η Λευκωσία και η Βαλέτα.
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Δεν με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν ξέρω ...»
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Δεν με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν ξέρω ...»
«Maestro 4»: Η ιστορία φτάνει στο τέλος της με έξι επεισόδια - Δύο νέα πρόσωπα στο κάστ
«Maestro 4»: Η ιστορία φτάνει στο τέλος της με έξι επεισόδια - Δύο νέα πρόσωπα στο κάστ
Πάρκαρε στις γραμμές του τραμ και μπλόκαρε την κυκλοφορία για μία ώρα
Πάρκαρε στις γραμμές του τραμ και μπλόκαρε την κυκλοφορία για μία ώρα
ΠΩΣ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
ΠΩΣ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ