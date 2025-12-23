2025-12-23 11:26:00

Για τις ηχηρές απουσίες στελεχών και προσώπων του ομίλου ΑΝΤ1 από τον χθεσινό τηλεμαραθώνιο αναφέρθηκε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του.



Ο γνωστός παρουσιαστής δεν μάσησε τα λόγια του, σχολιάζοντας με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο τα όσα –κατά την άποψή του– έλειπαν από τη μεγάλη αυτή τηλεοπτική διοργάνωση, αφήνοντας σαφείς αιχμές και προκαλώντας αίσθηση με την τοποθέτησή του.



«Χθες, εγώ θα περίμενα και κάποιους ανθρώπους του ομίλου, γενικότερα του ομίλου, να συμμετάσχουν. Τους είδα να είναι απόντες. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα Και όταν έχεις ένα θετικό πρόσημο με 3.300.000 ευρώ δεν πας στα αρνητικά, ωστόσο, κάποιοι τραγουδιστές, κάποιοι άλλοι που είναι εδώ, του ομίλου ΑΝΤ1, θα έπρεπε να είναι.



Δεν ήταν, δικαίωμά τους είναι κλπ… Και πάντα υπάρχουν δικαιολογίες, είχα δουλειά κλπ… Οκ!», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.



Πηγή: tvnea.com



