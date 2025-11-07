2025-11-07 21:28:14
Το Λουξεμβούργο έχει αποκλειστεί από μια στρατηγική της ΕΕ που στοχεύει στη σύνδεση των μεγάλων πόλεων της ένωσης μέσω ενός σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας έως το 2040.Το σχέδιο παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη, μαζί με έναν χάρτη που περιγράφει τις προγραμματισμένες νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις, καθώς και τις διαδρομές στις οποίες οι εργασίες αναβάθμισης θα μειώσουν sidirodromikanea
