Στην κύρια φάση του περνά το έργο της αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 7 Αυγούστου και την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών. Οι τεχνικές εργασίες συνεχίζονται από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στο υπόγειο δίκτυο της Γραμμής 2.Η αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών είναι για το μεγαλύτερο έργο επιδομής, που έχει γίνει στο Μετρό από την έναρξη sidirodromikanea
