2025-11-10 13:51:12

Η Siemens Mobility παρουσίασε το τρένο υψηλής ταχύτητας Velaro στο αιγυπτιακό κοινό για πρώτη φορά στην TransMEA 2025, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στο φιλόδοξο σχέδιο της Αιγύπτου να κατασκευάσει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο. Στην εκδήλωση, το περιφερειακό τρένο Desiro HC ολοκλήρωσε επίσης την πρώτη επιτυχημένη δοκιμαστική του sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ