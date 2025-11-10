2025-11-10 13:54:28
Φωτογραφία για Tο «The Voice of Greece» και σε μια ακόμα νέα μέρα...
Για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο (08-09/11), το «The Voice of Greece» διατήρησε τη δυναμική του και, ταυτόχρονα, την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 27,6% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 22,7%. 2.294.642 τηλεθεατές συντονίστηκαν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ έστω για 1’. Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, το «The Voice of Greece» βρέθηκε και πάλι στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 18,8% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16,4%. 2.278.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το μουσικό πρόγραμμα έστω για 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε σε υψηλές θέσεις στο Χ και τις δύο ημέρες, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν τις ερμηνείες των διαγωνιζόμενων αλλά και τα ξεχωριστά acts των coaches.

Με την πρώτη συναρπαστική φάση των Blind Auditions να βρίσκεται στην τελική ευθεία, ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης και οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, από αυτή την εβδομάδα δίνουν... τριπλό ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό.

Τώρα, και την Παρασκευή έχει «The Voice of Greece»

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Siemens παρουσιάζει το τρένο υψηλής ταχύτητας Velaro στην TransMEA 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Siemens παρουσιάζει το τρένο υψηλής ταχύτητας Velaro στην TransMEA 2025
GRAND HOTEL: Ο Πέτρος ξυπνά από το κώμα όμως....
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
GRAND HOTEL: Ο Πέτρος ξυπνά από το κώμα όμως....
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρώτα Τα Φαντάσματα στην ζώνη του - Πήρε την prime time το The Voice
Πρώτα Τα Φαντάσματα στην ζώνη του - Πήρε την prime time το The Voice
Στην κορυφή της prime time το The Voice of Greece- Απίστευτο 0,4% σε 15' στην εκπομπή Παρέα
Στην κορυφή της prime time το The Voice of Greece- Απίστευτο 0,4% σε 15' στην εκπομπή Παρέα
Το «The Voice of Greece» έρχεται γεμάτο με τραγούδια, κέφι και... εκπλήξεις!
Το «The Voice of Greece» έρχεται γεμάτο με τραγούδια, κέφι και... εκπλήξεις!
Το «The Voice» κυρίαρχο στο prime time - Πρώτα τα
Το «The Voice» κυρίαρχο στο prime time - Πρώτα τα "Φαντάσματα" στον κοινό ανταγωνισμό – Πρεμιέρα μετρίων επιδόσεων για τον «Δικαστή»
Το «Grand Hotel» αποκτά νέα μέρα προβολής
Το «Grand Hotel» αποκτά νέα μέρα προβολής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μπορεί να μπει ξανά σε ράγες το τρένο στη Ηλεία!
Μπορεί να μπει ξανά σε ράγες το τρένο στη Ηλεία!
Γιώργος Λιάγκας: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Θα κάνουμε κάτι μαζί, θα το δείτε στην τηλεόραση»
Γιώργος Λιάγκας: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Θα κάνουμε κάτι μαζί, θα το δείτε στην τηλεόραση»
Κατερίνα Καινούργιου: Τα πρώτα λόγια και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού
Κατερίνα Καινούργιου: Τα πρώτα λόγια και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες – Δεν θέλω να απογοητεύεστε»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες – Δεν θέλω να απογοητεύεστε»
Αλλάζει σκηνικό το “Νωρίς-νωρίς” μετά τα αρνητικά σχόλια – Μετακομίζει σε νέο στούντιο
Αλλάζει σκηνικό το “Νωρίς-νωρίς” μετά τα αρνητικά σχόλια – Μετακομίζει σε νέο στούντιο