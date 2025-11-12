2025-11-12 00:36:16

...ένα όμορφο λουλούδι του χειμώνα!



Άγρια ορχιδέα!



Όμορφο λουλούδι με χείλος τρίλοβο με στίγματα ρόδινα!



Φύλλα πλατιά, ανοιχτοπράσινα, μυτερά στην απόληξη.



Κοντό σε ύψος έως 10 εκατοστά, του αρέσει να ανθίζει σε πετρώδης περιοχές και φρύγανα.



Η Neotinea lactea προτιμά ξηρό ασβεστολιθικό έδαφος με πλήρη ηλιοφάνεια έως ημισκιερό φως.



Μπορεί να βρεθεί σε υψόμετρο έως 1800 μέτρα σε ασβεστολιθικά λιβάδια,



εγκαταλελειμμένους ελαιώνες,



σε αυλές και ανοιχτά δάση.



photo:xlorida.blogspot.com



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ