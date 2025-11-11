2025-11-11 23:05:05
Ο Κώστας  Τσουρός παρά την αναστάτωση, που υπάρχει  στην εκπομπή του επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ , έτσι  σήμερα στην έναρξη του «Το’Χουμε! πέταξε τα καρφιά του....

«Καλησπέρα και σήμερα εδώ στο “Το’Χουμε!”. Τι κάνετε παιδιά πώς είστε; Είστε και οι τέσσερις εδώ σήμερα βλέπω, πολύ καλά πάμε. Ήρθατε και μια χαρά θα συνεχίσουμε όλοι μαζί» είπε ο Τσουρός.



