Ενημέρωση έλαβαν χτες οι χρήστες για την εφαρμογή νέας δυνατότητας στο πρόγραμμά της CSA-Farmakon!

Με αυτήν την εφαρμογή τελειώνει η διαδικασία ενημέρωσης βάσης (λιανικές τιμές φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές) που και χρονοβόρα ήταν και απαιτούσε να κλείνουν τα τερματικά του φαρμακείου και να γίνεται η ενημέρωση από τον server με κλειστό το πρόγραμμα.

Με τη νέα εφαρμογή το τμήμα υποστήριξης του Farmakon (E-mail: [email protected]) ενημερώνει τους χρήστες του πως η ενημέρωση θα γίνεται α) με εφαρμογή flash μερικών δευτερολέπτων, β) από όλα τα τερματικά και γ) με ανοιχτό το πρόγραμμα, βελτιώνοντας σαφώς την καθημερινή λειτουργικότητα, αλλά και την αμεσότητα έγκυρων ενημερώσεων!

Διαβάστε την ενημέρωση της εταιρίας και τις απλές οδηγίες της:

Online Έλεγχος & Ενημέρωση δεδομένων από ΗΔΙΚΑ

Αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στη βάση σας και τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, κατά την εκκίνηση του προγράμματος, θα γίνεται αυτόματα έλεγχος και ενημέρωση στις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, βάσει της τελευταίας ημερομηνίας αλλαγής κάθε φαρμάκου.

θα εμφανίζεται το παρακάτω πινακάκι ειδοποίησης:

Πατώντας το εικονίδιο ενημέρωσης, το πρόγραμμα θα προχωρήσει στην online ενημέρωση των φαρμάκων με τα δεδομένα της ΗΔΙΚΑ.

Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα όπου και πατήστε OK

Αν δεν θέλετε να γίνει η online ενημέρωση εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιογια να συνεχίσει η εκκίνηση του προγράμματος χωρίς ενημέρωση.Σε αυτή την περίπτωση, η online ενημέρωση μπορεί να γίνει αργότερα, όποτε επιθυμείτε.

*Σημείωση: Η άντληση δεδομένων από την ΗΔΙΚΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τους clients ενώ οι υπόλοιποι σταθμοί εργασίας είναι σε λειτουργία (αν υπάρχουν)

Προσοχή: Συνιστάται να γίνεται άμεσα η ενημέρωση φαρμάκων!!! Διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, το Farmakon μπορεί να παραμείνει ανοικτό σε όλα τα clients και η άντληση από την ΗΔΙΚΑ μπορεί επίσης να γίνει και από τους client, όχι μόνο από τον server.

Με αυτήν την διαδικασία ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία: οι ασφαλιστικές τιμές, η θεραπευτική κατηγορία, η ένδειξη λίστας (θετική ή αρνητική), ο τύπος φαρμάκου (Πρωτότυπο ή Γενόσημο).

*Σας ενημερώνουμε ότι αφού πραγματοποιήσετε την τελευταία ενημέρωση Βάσης, η οποία θα εμφανιστεί τη Δευτέρα 10/11/25, θα ενεργοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία ενημέρωσης του προγράμματος.

Η νέα διαδικασία θα ενημερώνει τα συνταγογραφούμενα φάρμακα αυτόματα, βάσει της τελευταίας ημερομηνίας αλλαγής κάθε φαρμάκου.

Η αλλαγή αυτή γίνεται για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η επικαιρότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο σύστημά σας.

Με Εκτίμηση,

Τμήμα Υποστήριξης FarmakoN

T:+302106019530 E-mail: [email protected]