Ένα ρωσικό εμπορικό τρένο έφτασε στο λιμάνι Aprin κοντά στην Τεχεράνη, αφού διήλθε από το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA στις 8 Νοεμβρίου. Το τρένο μετέφερε 62 εμπορευματοκιβώτια μήκους 12 μέτρων φορτωμένα με χαρτί, κυτταρίνη και άλλα προϊόντα χαρτιού, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.timesca.comΤο φορτίο προορίζεται για διάφορες περιοχές του Ιράν sidirodromikanea
