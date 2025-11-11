2025-11-11 20:52:11
Φωτογραφία για Το πρώτο ρωσικό φορτηγό τρένο έφτασε στο Ιράν μέσω Καζακστάν και Τουρκμενιστάν
Ένα ρωσικό εμπορικό τρένο έφτασε στο λιμάνι Aprin κοντά στην Τεχεράνη, αφού διήλθε από το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA στις 8 Νοεμβρίου. Το τρένο μετέφερε 62 εμπορευματοκιβώτια μήκους 12 μέτρων φορτωμένα με χαρτί, κυτταρίνη και άλλα προϊόντα χαρτιού, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.timesca.comΤο φορτίο προορίζεται για διάφορες περιοχές του Ιράν sidirodromikanea
