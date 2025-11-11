2025-11-11 20:52:11

Ένα ρωσικό εμπορικό τρένο έφτασε στο λιμάνι Aprin κοντά στην Τεχεράνη, αφού διήλθε από το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA στις 8 Νοεμβρίου. Το τρένο μετέφερε 62 εμπορευματοκιβώτια μήκους 12 μέτρων φορτωμένα με χαρτί, κυτταρίνη και άλλα προϊόντα χαρτιού, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.timesca.comΤο φορτίο προορίζεται για διάφορες περιοχές του Ιράν sidirodromikanea

