Στις 7 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της σχετικά με την αξιολόγηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA).Η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ΕΧΕ είναι συναφής με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού τομέα για τη βελτίωση της ασφάλειας και την επίτευξη διαλειτουργικότητας και μιας εναρμονισμένης sidirodromikanea
