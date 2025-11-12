2025-11-12 20:33:52
Φωτογραφία για Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Παντελή Μπαριανό.
Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις Σωματείων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απέστειλε εξώδικο προς τον κ. Παντελή Μπαριανό, αναφορικά με δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή στις 27 Οκτωβρίου 2025, οι οποίες αφορούσαν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των εργαζομένων από το ιδιόκτητο κτίριο του ΟΣΕ, επί της οδού Καρόλου 1 -3.Νωρίτερα, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, ο sidirodromikanea
