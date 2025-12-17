2025-12-17 13:19:06
Φωτογραφία για Η Χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «VINYΛΙΟΥ» απόψε στον ΑΝΤ1
Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, που μιλά στην καρδιά των τηλεθεατών με τη γλώσσα της μουσικής και της νοσταλγίας, έρχεται απόψε, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 20:00 και θα είναι χριστουγεννιάτικο!

Στο τελευταίο «VINYΛΙΟ» του 2025, όλα θα πασπαλιστούν με τη μαγεία των Χριστουγέννων. 

Ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Βερονίκη Περγαντή θα ξεσκονίσουν τη δισκοθήκη και τις αναμνήσεις τους, για να μας ταξιδέψουν σε ένα αυθεντικά γιορτινό μουσικό και τηλεοπτικό σύμπαν.

Όσα μας έχουν συντροφεύσει τα Χριστούγεννα όλα αυτά τα χρόνια, έρχονται για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σκηνικό με μελωδία, συναίσθημα, ιστορίες και στιγμές με άκρως εορταστική διάθεση.  

Χριστουγεννιάτικες ταινίες και τραγούδια, ελληνικές διασκευές, ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια VS ξένα, σπέσιαλ χριστουγεννιάτικες στιγμές της τηλεόρασης, εικόνες από τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων, αλλά και γενικότερα ό,τι έχει γράψει στην ψυχή μας και χαρακτηρίζει τη χαρά και τη ζεστασιά αυτών των ημερών.

 

Μη χάσετε απόψε, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 20:00 στον ΑΝΤ1, τη… χριστουγεννιάτικη εκδοχή του αγαπημένου «VINYΛΙΟΥ», γιατί τη μουσική δεν την ακούς απλά, τη ζεις!

 

 

Πηγή: tvnea.com
Hellenic Train: Με καθυστέρηση 87 λεπτών η αμαξοστοιχία 1205 του Προαστιακού
Γιώργος Λιάγκας: Πήρε βιντεοκλήση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον «αέρα»
Αλλαγές προγράμματος ΑΝΤ1 - Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης -Τι ώρα θα παίζει;
Είμαστε Ένα: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο
Φάρμα: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικό στο STAR
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε απόψε στο 12ο και τελευταίο επεισόδιο για φέτος
Αλλάζει μέρα ξανά το «Don’t Forget The Lyrics του ΑΝΤ1
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας
Clawback 2024: Ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων ποσών φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ
Τέλος το εισιτήριο στα ΜΜΜ - Έτσι θα μετακινείστε με το κινητό
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Ξεκίνησε τα γυρίσματά η
