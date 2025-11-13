2025-11-13 07:11:22
Φωτογραφία για Διαιτησία επιδιώκει ο ΟΣΕ για να «ξεμπλοκάρει» η υπογειοποίηση στα Σεπόλια
Ο ΟΣΕ προτείνει διαιτησία για τη διαφορά των 8,5 εκατ. ευρώ, καθώς το έργο υπογειοποίησης στα Σεπόλια κινδυνεύει με νέο εκτροχιασμό από κόστος, καθυστερήσεις και τεχνικά εμπόδια.Όλγα Κλώντζαbusinessdaily.grΝα αποφύγει τις δικαστικές αίθουσες που μπορούν να οδηγήσουν σε πλήρη εκτροχιασμό το έργο της υπογειοποίησης του σιδηροδρόμου στα Σεπόλια, επιχειρεί ο νέος ΟΣΕ.Διαφορά ύψους σχεδόν 8,5 εκατ. sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυστραλία: Τρένα δεν χωράνε στις αποβάθρες!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυστραλία: Τρένα δεν χωράνε στις αποβάθρες!
Η Google ΣΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΑ data centers ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑ..
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Google ΣΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΑ data centers ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑ..
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ισότιμη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων στο φαρμακείο, επιδιώκει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ισότιμη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων στο φαρμακείο, επιδιώκει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Υπογειοποίηση Σεπολίων: Η Οδύσσεια ενός μεγάλου σιδηροδρομικού έργου
Υπογειοποίηση Σεπολίων: Η Οδύσσεια ενός μεγάλου σιδηροδρομικού έργου
Η πεζογέφυρα που... ξεμπλοκάρει …
Η πεζογέφυρα που... ξεμπλοκάρει …
Υπογειοποίηση του τρένου της Πάτρας και Ιδεολογική Καθαρότητα
Υπογειοποίηση του τρένου της Πάτρας και Ιδεολογική Καθαρότητα
Ο ΟΣΕ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: Δεν θα γίνει υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα – Αναμένεται η αντίδραση Πελετίδη
Ο ΟΣΕ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: Δεν θα γίνει υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα – Αναμένεται η αντίδραση Πελετίδη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη: Σε απολογία Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι
Τέμπη: Σε απολογία Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι
Το σέλας φωτίζει απόψε τον ουρανό της Ευρώπης
Το σέλας φωτίζει απόψε τον ουρανό της Ευρώπης
Πιέζουν να μπουν στις ράγες: Η Ηλεία συζητά και ανησυχεί για το τρένο
Πιέζουν να μπουν στις ράγες: Η Ηλεία συζητά και ανησυχεί για το τρένο
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Παντελή Μπαριανό.
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Παντελή Μπαριανό.
ΠΕΘ: Με 229 κενά Θεολόγων, το Υπουργείο προσέλαβε 17 Θεολόγους!
ΠΕΘ: Με 229 κενά Θεολόγων, το Υπουργείο προσέλαβε 17 Θεολόγους!