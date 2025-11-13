2025-11-13 08:11:43
Φωτογραφία για Η Google ΣΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΑ data centers ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑ..

 



Η Google αποκάλυψε ένα πρωτοποριακό σχέδιο, το Project Suncatcher, που φιλοδοξεί να στείλει τα πρώτα διαστημικά data centers σε τροχιά γύρω από τη Γη έως το 2027. Η ιδέα βασίζεται στη δημιουργία δορυφόρων εξοπλισμένων με τους πιο ισχυρούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, τους γνωστούς TPUs, οι οποίοι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια που συλλέγεται έξω από την ατμόσφαιρα. Εκεί, το φως του ήλιου είναι πιο έντονο και σταθερό, κάτι που επιτρέπει την αδιάκοπη παροχή ενέργειας χωρίς τις απώλειες και τις διακοπές που υπάρχουν στη Γη.

Η Google θα ξεκινήσει με δύο δοκιμαστικούς δορυφόρους για να εξετάσει τη βιωσιμότητα της ιδέας, με στόχο φυσικά εφόσον το εγχείρημα πετύχει να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα εκτός Γης που θα μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και θα περιορίζει την ανάγκη για επίγεια data centers.



Ένα τέτοιο σχέδιο μπορεί πράγματι να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, αφού η χρήση της ηλιακής ενέργειας έξω από την ατμόσφαιρα θα επιτρέπει συνεχή και καθαρή παροχή ενέργειας
. Η ιδέα να μεταφερθούν οι πιο απαιτητικές τεχνολογίες στο Διάστημα δείχνει εντυπωσιακή και φιλόδοξη όμως προκαλεί και ερωτήματα για το αν είναι πραγματικά εφικτή και οικονομικά βιώσιμη. Η λειτουργία δορυφόρων που θα επεξεργάζονται δεδομένα μακριά από τη Γη θα μπορούσε να μειώσει τη ρύπανση και την κατανάλωση πόρων αλλά παραμένει άγνωστο αν η τεχνολογία και οι υποδομές είναι έτοιμες για ένα τόσο μεγάλο άλμα.

