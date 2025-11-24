2025-11-24 22:01:05
Φωτογραφία για Γερμανός μηχανοδηγός τρένου φέρεται να οδήγησε μεθυσμένος στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Ένας μηχανοδηγός τρένου κατηγορείται ότι ήταν μεθυσμένος και οδήγησε ένα γεμάτο τρένο μέσα από το πιο πυκνοκατοικημένο κρατίδιο της Γερμανίας, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.dw.comΟι γερμανικές αρχές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε μια κατάσταση που φέρεται να αφορούσε έναν μεθυσμένο οδηγό τρένου πίσω από το τιμόνι μιας γεμάτης επιβατικής αμαξοστοιχίας την Κυριακή.Το περιφερειακό sidirodromikanea
