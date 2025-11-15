2025-11-15 10:17:53
Φωτογραφία για Το Εδώ TV! κάνει σήμερα στις 16:00 πρεμιέρα στο OPEN
Θέλεις να ξέρεις από «πρώτο χέρι», όλα όσα γίνονται πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες, να μαθαίνεις όλες τις τηλεοπτικές εξελίξεις, το παρασκήνιο, και να απολαμβάνεις συνεντεύξεις από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν;

Θέλεις να γνωρίζεις, πού βρίσκονται και τι κάνουν σήμερα, τηλεοπτικά αστέρια του παρελθόντος; Και κυρίως, θέλεις να δεις και να ακούσεις, αληθινό σχόλιο και άποψη για τον κόσμο της τηλεόρασης; Συντονίσου στο OPEN, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 16:00 και... "Εδώ TV!"

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα, επιστρέφουν στο OPEN και μαζί με τη δημοσιογραφική τους ομάδα, μας προσκαλούν στην πρώτη τηλεοπτική εκπομπή αποκλειστικά φτιαγμένη για την ίδια την τηλεόραση. Με την αισιοδοξία τους, τη θετική τους ενέργεια και το χιούμορ τους θα μας κρατάνε συντροφιά κάθε Σάββατο και Κυριακή με τις πιο ενδιαφέρουσες τηλεοπτικές εξελίξεις.

Μαζί τους, η έμπειρη δημοσιογράφος Χρίσλα Γεωργακοπούλου και στην παρέα ο Θοδωρής Ρακιντζής, η Έλενα Σωτηροπούλου και ο Σωτήρης Καραμίντζας, δίχως φόβο αλλά με πολύ πάθος, σχολιάζουν κι αποκαλύπτουν όσα συμβαίνουν στην, όχι και τόσο «μικρή» πλέον, οθόνη, με τρόπο που θα συζητηθεί!

"Εδώ TV!", για να ξέρεις την αλήθεια, πίσω από την τηλεοπτική λάμψη!

Πρεμιέρα, Σάββατο, 15 Νοεμβρίου στις 16:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα στο OPEN

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανάπτυξη υπέρ-τρένου Hyperloop στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανάπτυξη υπέρ-τρένου Hyperloop στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, δεν είναι τυχαία η επιτυχία του
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, δεν είναι τυχαία η επιτυχία του
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο «Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει στο OPEN- Πότε θα παίζει;
Ο «Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει στο OPEN- Πότε θα παίζει;
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα εκπομπή του ΕΔΩ TV με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα
Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα εκπομπή του ΕΔΩ TV με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα
Το Celebrity «5X5» κάνει σήμερα πρεμιέρα στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1
Το Celebrity «5X5» κάνει σήμερα πρεμιέρα στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
«Τρομεροί γονείς», το Σάββατο και την Κυριακή στις 20:00
«Τρομεροί γονείς», το Σάββατο και την Κυριακή στις 20:00
Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ 6 GHz ΚΑΙ WIFI ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ 6 GHz ΚΑΙ WIFI ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η ΕΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας
Η ΕΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας
Κυρανάκης: Λύση για χιλιάδες πολίτες της Θεσσαλονίκης η έναρξη λειτουργίας του δυτικού προαστιακού
Κυρανάκης: Λύση για χιλιάδες πολίτες της Θεσσαλονίκης η έναρξη λειτουργίας του δυτικού προαστιακού