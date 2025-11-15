2025-11-15 10:17:53

Θέλεις να ξέρεις από «πρώτο χέρι», όλα όσα γίνονται πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες, να μαθαίνεις όλες τις τηλεοπτικές εξελίξεις, το παρασκήνιο, και να απολαμβάνεις συνεντεύξεις από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν;



Θέλεις να γνωρίζεις, πού βρίσκονται και τι κάνουν σήμερα, τηλεοπτικά αστέρια του παρελθόντος; Και κυρίως, θέλεις να δεις και να ακούσεις, αληθινό σχόλιο και άποψη για τον κόσμο της τηλεόρασης; Συντονίσου στο OPEN, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 16:00 και... "Εδώ TV!"



Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα, επιστρέφουν στο OPEN και μαζί με τη δημοσιογραφική τους ομάδα, μας προσκαλούν στην πρώτη τηλεοπτική εκπομπή αποκλειστικά φτιαγμένη για την ίδια την τηλεόραση. Με την αισιοδοξία τους, τη θετική τους ενέργεια και το χιούμορ τους θα μας κρατάνε συντροφιά κάθε Σάββατο και Κυριακή με τις πιο ενδιαφέρουσες τηλεοπτικές εξελίξεις.



Μαζί τους, η έμπειρη δημοσιογράφος Χρίσλα Γεωργακοπούλου και στην παρέα ο Θοδωρής Ρακιντζής, η Έλενα Σωτηροπούλου και ο Σωτήρης Καραμίντζας, δίχως φόβο αλλά με πολύ πάθος, σχολιάζουν κι αποκαλύπτουν όσα συμβαίνουν στην, όχι και τόσο «μικρή» πλέον, οθόνη, με τρόπο που θα συζητηθεί!



"Εδώ TV!", για να ξέρεις την αλήθεια, πίσω από την τηλεοπτική λάμψη!



Πρεμιέρα, Σάββατο, 15 Νοεμβρίου στις 16:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα στο OPEN



Πηγή: tvnea.com



