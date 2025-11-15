2025-11-15 17:37:47
Φωτογραφία για Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 1599, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με 95 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στις 15:31 λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, λόγω τεχνικού προβλήματος.Στο σημείο μετέβη άμεσα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να αντικαταστήσει την μηχανή της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η sidirodromikanea
