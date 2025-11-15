2025-11-15 20:13:04
Φωτογραφία για Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος διεκόπη στις 19:07 και μέχρι νεωτέρας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας η αμαξοστοιχία 1326 (Πειραιάς- Κιάτο sidirodromikanea
