Όλα για την Ιατρική Σχολή. Το Αιώνιο Ελληνικό όνειρο.Από τότε που ήμουν μαθήτρια, το μεγαλύτερο όνειρο του Έλληνα γονιού ήταν — και παραμένει — να γίνει το παιδί του γιατρός. Όχι γιατί «το λειτούργημα σώζει ζωές». Όχι για ονομα πιο λειτουργημα.. Αλλά για το στάτους. Γιατί ο γιατρός έχει υψηλό κύρος, βγάζει λεφτά και «καλοπαντρεύεται».Και φυσικά, αυτό συνεχίζεται 50 χρονια μετα στην χωρα μας.Αν το παιδί είναι αστεράκι τρελο και πραγματικα αριστος: παει φροντιστήρια απο μικρο, κανει πανάκριβα ιδιαίτερα, για να μπει στην Ιατρική Σχολή. Κατά προτίμηση στο ΕΚΠΑ, γιατί «έχει το μεγάλο όνομα» και το υψηλο κυρος.Αν υπάρχουν λεφτά: το στελνουμε στη Μεγάλη Βρετανία (μέχρι να γίνει απλησίαστη με το Brexit), ή τωρα Ολλανδία, Ιταλια, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία αναλογα με τα βαλάντια του καθενος. Η ΗΠΑ ηταν και ειναι απλησιαστες, το νεφρο μας να δώσουμε; ασε που μας βγηκε και ο Τραμπ τωρα και μπερδευτηκαμε με τα Πανεπιστημια εκει- αξιζει το ρισκο να μας πεταξουν εκτος;Παλαιότερα: μεταγραφές «βαριά άρρωστων» από Βουλγαρίες και λοιπά γνωστά κόλπα, που πληρώθηκαν αδρά απο τους γονεις και καποιοι έκαναν τρελες περιουσιες.Σήμερα: η πίσω πόρτα ειναι από την Κύπρο και Κωνσταντινούπολη, με πιο «φιλικές» εξετάσεις για να «υποστηρίξουμε» τους Έλληνες του "εξωτερικού" — δηλαδή να φάνε θέσεις από τους πραγματικά αρίστους μαθητες που ξεσκιζονται. Αληθεια πτυχιο παίρνουν αυτά τα παιδιά δεν ξέρω, ειδικα τωρα με τον κοφτη της ΕΒΕ, και του ορίου σπουδων τα πραγματα εγιναν πολύ δυσκολα. Ε καποια λυση θα βρουμε αλιμονο, λεφτά εχουμε και γνωστους πολιτευτες εχουμε, και γνωστους καθηγητες εχουμε στο Πανεπιστημιο- και αυτοι παιδια γιατρων και καθηγητων Πανεπιστημιου ειναι εξαλλου. Γιατι αν εισαι καθηγητης Ιατρικης το κασε ανεβαινει τρελα στο απογευμα οποτε αξιζει τον κοπο και το κολπο.Επί ΣΥΡΙΖΑ: το κόλπο το μεγαλο των ΕΠΑΛ και των νυχτερινων σχολειων. Εξαιρετικοί μαθητές- συνηθως παιδια εκπαιδευτικων που γνωριζαν το colpo grosso- πήγαιναν στα επαγγελματικά λύκεια, οχι γιατι τα τιμουσαν αλιμονο για ονομα του Θεου, αλλα για να δώσουν τις γελοιες πανελλαδικές εξετασεις των ΕΠΑΛ ή και καλα τα παιδια "δουλευαν" το πρωι στον μπαρμπα με ενσημα, για να πανε στα Νυχτερινα σχολεια το απογευμα. Φυσικά, ο στόχος ηταν ενας και μοναδικος; Η Ιατρική. Πάντα η Ιατρική Σχολη ηταν ο στοχος αλλα απο την πισω πορτα και στα σιγουρα, μην μας βγει κατα λαθος βιολογος, ή παρασκευαστης το παιδι, μετα απο τοσα λεφτα που σκασαμε και με το colpo grosso.Και τώρα; Εσκασε η ξενογλωσση δημόσια Ιατρική με διδακτρα στη Θεσσαλονίκη. Η Ιατρική του ΕΚΠΑ με τσουχτερά δίδακτρα στην Κύπρο -για να μετρα και το πτυχιο στην μελλοντικη αγορα. Oι ασθενεις, φιλοι μου,δεν ειναι κοροιδα να σκανε τα 100αρικα στο ιδιωτικο ιατρειο για πτυχιο Βουλγαριας, Ρουμανιας και ΙΕΚ κωλοπετινιτσας- το χαρτι στον τοιχο του ιατρειου που θα φτιαξουμε στο παιδι, πρεπει να γραφει ΕΚΠΑ!Τα νεοσύστατα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Φυσικα ειναι φουλ στις Ιατρικές και Νομικές Σχολες — σιγά μην έκαναν τμηματα Φυσικης, Μαθηματικων ή Χημείας. Αυτες οι σχολες δεν δινουν «στάτους» και δεν εχουν φραγκα, ανεργους καημενους εκπαιδευτικους βγαζουν, και τωρα ουτε και αυτο εχασαν την παιδαγωγικη επαρκεια.Και το νέο trend; Το ΙΒ. Η καινούργια πίσω πόρτα χτιζεται σιγα, σιγα και μεθοδικα, για τις περιζήτητες σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων φυσικα, και ειδικά του λατρεμένου ΕΚΠΑ, για να μην χαθεί το όνειρο της άσπρης ποδιάς και του πτυχιου της αριστειας και της μελλοντικης καλης πελατειας στο Ιατρειο στο Κολωνακι, που θα φτιαξουμε στο παιδι.Αγαπητοί φίλοι, όλο αυτό είναι η ακτινογραφία της ελληνικής παθολογίας:της εκπαίδευσης, της οικογένειας, της κοινωνίας μας.Δεν μας νοιάζει η αξιοκρατία, εμεις ειμαστε μάγκες. Δεν μας νοιάζει η ισότητα, σιγα- εμεις ειμαστε οι πρωτοι του χωριου.Μας νοιάζει να «μπει» το παιδί στο Πανεπιστημιο το καλο. Από μπροστά, από πίσω, από το πλάι, με βισμα, με απατη — δεν έχει σημασία. Αν χρειαστεί, πληρώνουμε αδρά, βάζουμε μέσον, το δηλώνουμε " βαρεια ασθενή" για μουφα μεταγραφη από Ρουμανία, κάνουμε τα στραβά μάτια- σιγα ποιος το ξερει, θα ξεχαστει η Βουλγαρια και η απατη μεταγραφη του "βαρειά ασθενους" τεκνου που πρέπει να ειναι Αθηνα για "ειδικες θεραπειες". Το παιδί ζει και βασιλεύει, για καφέ στο Κολωνάκι είναι. Και το πτυχιο θα γραφει ΕΚΠΑ και ΑΠΘ. Τι ωραία.Αρκεί το παιδί να γίνει γιατρός. Το μεγάλο οικογενειακο όνειρο. Για αυτο ζουμε. Για αυτο πληρώνουμε. Ενα διαμέρισμα πουλήσαμε, ένα νεφρό μας κόστισε και το ήθος μας.Και μετά;Να κορνιζάρουμε το πτυχίο του παιδιου στο σαλόνι με ειδικο φωτισμο.Να το δείχνουμε στο σόι.Να κυκλοφορεί το παιδί με την άσπρη ποδιά για να το βλέπουν όλοι στο χωριο και να ξερουν οτι τα καταφεραμε εμεις και να καλοπαντρευτει!Και ας είναι άνεργο, θα του δινουμε χαρτζιλικι εμεις μεχρι τα 40 του καλέ.Και ας μην πατήσει ποτέ σε επαρχιακό νοσοκομείο γιατί «δεν είναι για το επίπεδό του». Τα επαρχιακα νοσοκομεια ειναι αδεια απο γιατρους, οι μισθοι χαμηλοί, δεν εχουν στατους, και δεν παιζουν ιατρεια το απογευμα, πως θα παρουμε πισω την επενδυση που καναμε; Ενα διαμέρισμα μας κοστισαν οι σπουδες.Δεν πειράζει.Γιατρός να είναι.Αυτό μετρά. Το στατους.Ουπς ξεχασα να ανεβασω το πτυχιο του παιδιου και το παιδι με την ασπρη ποδια στο facebook, να παρω τα συγχαρητήρια απο ολους. Τζαμπα εσκασα τοσα λεφτα τοσα χρονια; Τζαμπα το διαμερισμα;Ολη η Ελλαδα, ολη η εκπαιδευση ειναι αυτο. Δυστυχως.Βοήθειά μας. Ψάχνω έναν γιατρό. Εναν καλό γιατρο. Έχετε;