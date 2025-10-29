Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αχιλλέα Χεκίμογλου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.
2025-10-29 17:24:41
Το βιβλίο «Αιχμάλωτοι στις ράγες: Γιατί δεν έχουμε τον σιδηρόδρομο που θέλουμε» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και φέρνει για πρώτη φορά στο φως τα σιδηροδρομικά αρχεία της σύγχρονης εποχήςΤην Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 (ώρα 20.30), θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα και ερευνητή Αχιλλέα Χεκίμογλου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, «Αιχμάλωτοι στις ράγες: Γιατί δεν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Έρχεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ