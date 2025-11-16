2025-11-16 08:24:37
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ οι φήμες στην κυκλοφορία του πρώτου build των Windows 11 26H1 (Preview Build 28000) από τη Microsoft στο Canary channel του Insider Preview, λίγο μετά την κυκλοφορία της έκδοσης 25H2.

Κύρια Σημεία

Επιβεβαίωση Φημών: Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει την ύπαρξη της έκδοσης "26H1", η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση και αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις αρχές του επόμενου έτους.

Στόχος και Εικασίες: Η ενημέρωση δεν είναι feature update για την έκδοση 25H2, αλλά περιλαμβάνει "αλλαγές πλατφόρμας για την υποστήριξη συγκεκριμένων επεξεργαστών".

Ανεπίσημες φήμες υποδεικνύουν ότι πρόκειται για συστήματα ARM, με πιθανούς υποψηφίους τα επερχόμενα chips Snapdragon X2 Elite (Qualcomm) και Nvidia N1X, των οποίων η κυκλοφορία συμπίπτει χρονικά (αρχές 2026).

Η Microsoft δεν αναφέρει ρητά ονόματα, τονίζοντας ότι "Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους πελάτες".

Αλλαγή Ρυθμού Κυκλοφορίας: Η 26H1 σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Microsoft προγραμματίζει μια σημαντική ενημέρωση στην αρχή του έτους (H1 - Πρώτο Εξάμηνο), αντί του καθιερωμένου ετήσιου ρυθμού (H2 - Δεύτερο Εξάμηνο).

Η εταιρεία επιβεβαιώνει πως ο κύριος ετήσιος ρυθμός για νέα features (όπως η 25H2) παραμένει το δεύτερο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους.

Τεχνικές Λεπτομέρειες: Παρόλο που δεν φέρνει νέα χαρακτηριστικά, η 26H1 βασίζεται στον νέο πυρήνα Bromine (εξέλιξη του Germanium της 25H2/24H2), υποδεικνύοντας ουσιαστικές αλλαγές στην πλατφόρμα.

RTM Build: Το Preview Build 28000 αναφέρεται ως το βασικό RTM (Release to Manufacturing) build για την 26H1, έτοιμο να σταλεί στους OEMs (πιθανώς Qualcomm και Nvidia) για εγκατάσταση στα νέα τους συστήματα.



